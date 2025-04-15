Показали акторів, що зіграють у серіалі про Гаррі Поттера

Американська телевізійна компанія НВО офіційно представила акторів, що зіграють вчителів магії у майбутньому серіалі про Гаррі Поттера, повідомляє видання ВВС.

Раніше анонсовані Пааппа Ессьєду у ролі професора Северуса Снейпа та Джон Літгоу в образі професора Альбуса Дамблдора тепер офіційно затвердженні. Втім компанія закрила коментарі під анонсом, щоб запобігти образливим твердженням в бік акторського складу.

Геґріда зіграє актор Нік Фрост, переважно відомий за ролями у комедійних стрічках "Зомбі на ім'я Шон", "Прибулець Павло", "Круті фараони". Також він грає у майбутній кіноадаптації мультфільму "Як приборкати дракона".

Джанет МакТір, яка отримала роль професорки Макґонеґел, знімалася у таких фільмах, як "Грозовий перевал", "До зустрічі з тобою" і "Меню", а також у серіалах "Каос" і "Джессіка Джонс". Пізніше цього року її можна буде побачити у фільмі "Місія неможлива: Фінальна розплата".

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Старого наглядача за порядком Арґуса Філча зіграє британський актор Пол Вайтгаус, а Люк Таллон був обраний на роль Квірінуса Квіррела.

Акторів на ролі Гаррі Поттера, Рона Візлі та Герміони Грейнджер поки не обрали. Зйомки серіалу розпочнуться цього літа, а перша серія може вийти на екрани вже наступного року.

Яким буде новий серіал про Гаррі Поттера

Навесні 2023 року Warner Bros. вперше оголосили про повернення на екрани хлопчика-чарівника Гаррі Поттера. Тоді виконавчою продюсеркою серіалу назвали авторку оригінальних книг – Джоан Роулінг.

У вересні на офіційній сторінці фільмів про Гаррі Поттера з'явилося оголошення про пошук акторів для нового серіалу. Наразі продовжуються кастинги на ролі головного героя Гаррі Поттера і його друзів – Рона Візлі та Герміону Грейнджер. Відомо, що близько 32 000 дітей надіслали касети з пробами на головні ролі.

За задумом команди, кожен сезон серіалу має бути присвячений окремій книзі серії. Проте виконавча директорка HBO & Max Content Кейсі Блойс назвала створення адаптації "10-річним проєктом", що не збігається з задумкою екранізації семи книг.

В британських медіа припускали, що до нового кіновсесвіту ввійде перезапуск приквелу історії про Гаррі Поттера – "Фантастичних звірів". Але керівництво Warner Bros. заперечило цю інформацію.

Сценаристами та режисерами серіалу стануть Франческа Гардінер та Марк Майлод, які до того створювали серіал "Спадкоємці" (Succession). Лише 2024 року 4 сезон спадкоємців отримав чотири нагороди Золотого глобуса й шість статуеток "Еммі".

Припускають, що роль лорда Волдеморта може зіграти британський актор та лавреат премії "Оскар" Кілліан Мерфі. Компанія поки не називала виконавця ролі головного злодія франшизи.