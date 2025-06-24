У Польщі готуються до евакуації творів мистецтва через загрозу російського нападу

Міністерство культури Польщі готує плани щодо перевезення найцінніших творів мистецтва за кордон через загрозу російського вторгнення.

Про це повідомила очільниця міністерства культури Польщі Ганна Врублевська в інтерв’ю Financial Times, передає Укрінформ.

Наразі польське міністерство культури оновлює протоколи логістики та документи, щоб переміщені колекції можна було відстежити. Також відомство веде переговори з іншими країнами, щоб домовитися про розміщення евакуйованих творів мистецтва. Окрім картин і скульптур, переміщатимуть рідкісні книги та музичні інструменти. За словами Врублевської, очікується, що приватні музеї та галереї теж підготують плани безпеки своїх колекцій.

Ганна Врублевська зазначила, що такі заходи необхідні, оскільки майже 1000 польських музеїв не можуть працювати за "теоретичними поняттями безпеки" поки Росія продовжує атакувати Україну. Близько 160 польських установ, що перебувають під керівництвом Польщі потребують евакуації.

План щодо евакуації музейних експонатів має бути завершений до кінця року. Він є частиною ширших заходів безпеки уряду прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, які передбачають посилення охорони кордонів та подвоєння чисельності польських Збройних сил до 500 тисяч військових, пише Financial Times.

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Куратором ініціативи щодо евакуації творів мистецтва є Мацей Матисяк, колишній полковник армії, який був заступником голови військової контррозвідки Польщі. Зараз він очолює департамент безпеки та кризового менеджменту зі штабом у 40 осіб, створений у Мінкульті.

У плані врахували досвід отриманий під час надання допомоги Україні, коли переміщували артефакти до Польщі після початку повномасштабного вторгнення. Як зазначила Врублевська, деякі українські експонати досі перебувають у Польщі.

Планування евакуації у воєнний час обговорювалося на неформальній зустрічі міністрів культури ЄС у Варшаві у квітні. Врублевська зауважила, що країни Балтії поділяють думку польського уряду щодо переміщення творів мистецтва.

Як ситуація із захистом об’єктів культурної спадщини в Україні?

11 квітня на брифінгу у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій заступниця міністра Галина Григоренко розповіла, що об’єкти культурної спадщини, які належать до Державного музейного фонду немає куди евакуйовувати.

Детальнішої інформації щодо евакуації цінностей із музеїв в міністерстві не надають, посилаючись на те, що дана інформація засекречена грифом "Для службового користування".

Міністерство культури та стратегічних комунікацій організувало цей брифінг невдовзі після публікації колонки голови Коаліції дієвців культури Ольги Сагайдак на Українській правді. Активістка повідомила, що МКСК відповіло на запит Коаліції, що не вважає себе відповідальними за евакуацію музейних цінностей. Крім того, відомство не складає списки предметів для евакуації. Цим, на думку урядовців, мають опікуватися музеї, які зберігають колекції.

Водночас законодавство передбачає інший механізм евакуації цінних колекцій, де першим відповідальним за евакуацію органом зазначено саме Міністерство культури.

Наприкінці лютого Коаліція дієвців культури звернулась з відкритим листом до Президента України, Уряду і Верховної ради з вимогою розпочати негайний процес евакуації музейних цінностей із Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей. Також чиновників закликати скликати РНБОУ, щоб негайно ухвалити необхідні для цього дії, що виходять за межі компетенції міністерства культури.

"У відповідь на цей відкритий лист Коаліції, Міністерство на своєму сайті виклало коротке повідомлення про те, що 540 942 тис. одиниць збереження були евакуйовані з 59 закладів від початку повномасштабного вторгнення. Проте, більшість із них були евакуйовані ще 2022 року, і левова частка – з Києва (наприклад, Національний музей історії України і Скарбниця Національного музею історії України вивезли 117 тисяч музейних предметів 1 категорії на початку березня 2022)", – наголосила Сагайдак у своїй колонці на УП.

28 березня 2025 року Кабінет міністрів прийняв "Стратегію розвитку культури 2025-2030". Одним з її пунктів є "захист, збереження, примноження й використання потенціалу культурної спадщини та культурних цінностей".

Як наголосила заступниця міністра культури Галина Григоренко в етері Радіо Культура, наразі відомство лише розробляє механізмами евакуації культурних цінностей з прифронтових територій й покращення існуючих планів евакуації. Втім коли очікувати оновленого й чіткого плану дій для територіальних громад та керівників музеїв наразі невідомо.

Серед регіонів, які часто страждають від російських атак – Сумщина. 23 квітня керована авіабомба влучила в народний музей села Уланове Есманьської громади. Збірка повністю вигоріла і громада залишилась без археологічної та палеонтологічної колекцій, фотоархіву й стародруків.

На запит УП.Культура до Сумської обласної адміністрації там повідомили, що евакуація музейних колекцій регіону проводиться і вже вивезені цінності так званої першої та другої черги. Однак після обстрілу історичного центру Сум 13 квітня, з’ясувалося, що у підвалі пошкодженого Художнього музею зберігається колекція.

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