Премія Drahoman Prize 2024 оголосила короткий список номінантів

У четвер, 13 березня, премія для перекладачів книжок з української мови на мови світу Drahomán Prize оголосила короткий список номінантів 2024 року.

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Церемонія нагородження премії Drahomán Prize 2024 відбудеться 23 квітня у Києві. Лауреат отримує статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 000 євро, а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.

Цьогоріч до довгого списку премії увійшли 20 номінантів з 16 країн світу, які перекладають з української на фінську, нідерландську, іспанську, італійську, грузинську, литовську, німецьку, хорватську, польську, болгарську, македонську, чеську та шведську мови. До короткого списку відібрали трьох перекладачів.

Фіналістами премії Drahomán Prize 2023 стали:

Ееро Балк за переклад фінською мовою роману Євгенії Кузнєцової "Драбина"

Амелія Ґлейзер т а Юлія Ільчук з перекладом англійською мовою поетичної збірки Галини Крук "Короткий курс коктейлів Молотова"

Дарія Павлешен та Ана Дуґанджич з перекладом хорватською мовою роману Юрія Андруховича "Радіо Ніч"

Спеціальну відзнаку отримав перекладач з української на литовську мову Вітас Декшніс "за високу майстерність і людяність у побудові українсько-литовського літературного діалогу".

Номінантів та лауреата премії 2024 року визначає Капітула, яка складається з 9 членів, серед яких: Володимир Шейко, Володимир Єрмоленко, Олександра Коваль, Ярослава Стріха, Алла Татаренко, Катажина Котинська, Рорі Фіннін, Ірина Забіяка, Софія Онуфрів.

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Про премію Drahomán Prize

Премія Drahomán Prize, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги.

Першою лауреаткою премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате. У 2021 році нагороду отримав польський перекладач Богдан Задура. 2022 року лауреаткою премії стала Ірина Дмитришин.

У 2023 році лауреаткою стала польська перекладачка Катажина Котинська, за переклад на польську книги української письменниці та літературознавиці Оксани Забужко "Найдовша подорож". До короткого списку премії Drahomán Prize увійшли 3 перекладачів і перекладачок. Також оголосили спеціальну відзнаку премії "за побудову українсько-грузинських культурних мостів", яку отримав перекладач Рауль Чілачава.