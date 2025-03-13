Премія Drahoman Prize 2024 оголосила короткий список номінантів
У четвер, 13 березня, премія для перекладачів книжок з української мови на мови світу Drahomán Prize оголосила короткий список номінантів 2024 року.
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Церемонія нагородження премії Drahomán Prize 2024 відбудеться 23 квітня у Києві. Лауреат отримує статуетку, виготовлену українською художницею Анною Звягінцевою, грошову винагороду в розмірі 3 000 євро, а також додаткові можливості для роботи та промоції своєї творчості.
Цьогоріч до довгого списку премії увійшли 20 номінантів з 16 країн світу, які перекладають з української на фінську, нідерландську, іспанську, італійську, грузинську, литовську, німецьку, хорватську, польську, болгарську, македонську, чеську та шведську мови. До короткого списку відібрали трьох перекладачів.
Фіналістами премії Drahomán Prize 2023 стали:
- Ееро Балк за переклад фінською мовою роману Євгенії Кузнєцової "Драбина"
- Амелія Ґлейзер та Юлія Ільчук з перекладом англійською мовою поетичної збірки Галини Крук "Короткий курс коктейлів Молотова"
- Дарія Павлешен та Ана Дуґанджич з перекладом хорватською мовою роману Юрія Андруховича "Радіо Ніч"
Спеціальну відзнаку отримав перекладач з української на литовську мову Вітас Декшніс "за високу майстерність і людяність у побудові українсько-литовського літературного діалогу".
Номінантів та лауреата премії 2024 року визначає Капітула, яка складається з 9 членів, серед яких: Володимир Шейко, Володимир Єрмоленко, Олександра Коваль, Ярослава Стріха, Алла Татаренко, Катажина Котинська, Рорі Фіннін, Ірина Забіяка, Софія Онуфрів.
Про премію Drahomán Prize
Премія Drahomán Prize, що вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном, була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги.
Першою лауреаткою премії стала німецька перекладачка Клаудія Дате. У 2021 році нагороду отримав польський перекладач Богдан Задура. 2022 року лауреаткою премії стала Ірина Дмитришин.
У 2023 році лауреаткою стала польська перекладачка Катажина Котинська, за переклад на польську книги української письменниці та літературознавиці Оксани Забужко "Найдовша подорож". До короткого списку премії Drahomán Prize увійшли 3 перекладачів і перекладачок. Також оголосили спеціальну відзнаку премії "за побудову українсько-грузинських культурних мостів", яку отримав перекладач Рауль Чілачава.