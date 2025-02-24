"Конклав", "Шьоґун" та інші. Оголошено переможців премії Гільдії кіноакторів SAG Awards 2025

У ніч на понеділок, 24 лютого, в Лос-Анджелесі відбулася 31-а церемонія вручення премії Гільдії кіноакторів США – SAG Awards 2025. Це остання подія так званого "сезону нагород" перед найголовнішою кінопремією року – Оскаром, який відбудеться наступної неділі.

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Драма режисера Едварда Берґера "Конклав" про вибори нового Папи римського у Ватикані здобула найвищу нагороду Гільдії кіноакторів. Цікаво, що це відбулося в той час, коли нинішній Папа Франциск перебуває у критичному стані після астматичного респіраторного кризу. Тож зі сцени виконавиця однієї з головних ролей Ізабелла Росселліні висловила найкращі побажання для Франциска.

Нагороду за найкращу чоловічу роль отримав Тімоті Шаламе, який зіграв співака Боба Ділана у байопіку "Боб Ділан: Цілковитий незнайомець". За накраще виконання жіночої ролі відзначили Демі Мур – за гру у стрічці Коралі Фаржа "Субстанція".

Тімоті Шаламе Jeff Kravitz/FilmMagic

Серед серіалів найбільш вдалим вечір був для історичного мінісеріалу "Шьоґун" – він забрав одразу чотири статуетки: за найкращу гру акторів у драматичному серіалі, найкращу чоловічу і жіночу роль та за каскадерську роботу.

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Дві нагороди здобув детективний серіал "Вбивства в одній будівлі" – відзначили і саме шоу, і виконавця однієї з головних ролей Мартіна Шорта.

На церемонії відзнаку за життєві досягнення отримала 87-річна Джейн Фонда. Піднявшись на сцену, Фонда, відома своїм активізмом, заговорила про адміністрацію президента Дональда Трампа: "Ми перебуваємо в історичному моменті. Настав цей момент. І це не репетиція". Акторка також додала, що "прокинутися - це просто означає, що тобі не байдуже до інших людей".

Джейн Фонда Jeff Kravitz/FilmMagic

Повний список переможців SAG Awards 202 5 :

Кіно номінації:

Найкраща гра акторів у кінофільмі – "Конклав"

Найкраща жіноча роль – Демі Мур, ("Субстанція")

Демі Мур Jeff Kravitz/FilmMagic

Найкраща чоловіча роль – Тімоті Шаламе, ("Боб Ділан: Цілковитий незнайомець")

Найкраща жіноча роль другого плану – Зої Салдана, ("Емілія Перес")

Зої Салдана Jeff Kravitz/FilmMagic

Найкраща чоловіча роль другого плану – Кіран Калкін, ("Справжній біль")

Найкраща гра каскадерів у художньому фільмі – "Каскадер"

Серіальні номінації:

Найкраща гра акторів у драматичному серіалі – "Шьоґун"

Актори серіалу "Шьогун" Jeff Kravitz/FilmMagic

Найкраща гра акторів у комедійному серіалі – "Вбивства в одній будівлі"

Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі – Анна Саваї ("Шьоґун")

Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі – Хіроюкі Санада ("Шьоґун")

Найкраща чоловіча роль у комедійному серіалі – Мартін Шорт ("Вбивства в одній будівлі")

Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі – Джин Смарт ("Хитрощі")

Найкраща чоловіча роль у міні-серіалі чи телефільмі – Колін Фаррелл ("Пінгвін")

Найкраща жіноча роль у міні-серіалі чи телефільмі – Джессіка Ганнінг ("Оленя")

Джессіка Ганнінг Jeff Kravitz/FilmMagic

Найкраща гра каскадерів у телесеріалі – "Шьоґун"

Премія Гільдії кіноакторів США (або SAG Awards) – відзнака за акторські досягнення у кіно та телесеріалах, яку починаючи з 1995 року присуджують Гільдія кіноакторів та Американська федерація артистів телебачення і радіо (SAG-AFTRA). Наразі є однією з головних подій кіноіндустрії, поряд з церемоніями Золотий глобус та Оскар. А саме вручення нагород є показником можливого майбутнього успіху в акторських номінаціях Оскара.

Номінантів на премію SAG Awards висувають два комітети: один для кіно, інший – для серіалів. Кожен з цих комітетів налічує 2100 членів профспілки, яких щороку обирають випадковим чином. Голосувати за переможців можуть всі члени профспілки.