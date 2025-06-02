Мінкульт продовжив перевірку у Софії Київській

Міністерство культури та стратегічних комунікацій продовжило роботу комісії з перевірки заповідника "Софія Київська" до 22 червня. Таку інформацію отримав Детектор Медіа у відповідь на свій запит.

Результати роботи комісії обіцяють представити керівництву заповідника, колективу та громадськості.

У відомстві пояснили, що робочу групу створили наказом від 20 лютого 2025 року для вивчення поточного стану охорони та використання пам'яток історії, будівель, споруд та інших пам'яток культурної спадщини на території заповідника. У міністерстві запевняють, що перевірка проводилася у встановленому порядку без тиску на працівників.

24 квітня гендиректорку заповідника Нелю Куковальську тимчасово відсторонили від виконання обов’язків та створили комісію з перевірки окремих напрямків її діяльності у період з 1 січня 2021 року по 24 квітня 2025 року.

"Рішення про створення вищезгаданої комісії було прийнято після виявлення факту проведення на території Національного заповідника "Софія Київська" масового заходу приватного характеру, що не відповідає статутним завданням Заповідника, – пише Детектор медіа з посиланням на відповідь МКСК.

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Йдеться про весілля, яке проходило 18 квітня у Страсну п’ятницю та Міжнародний день всесвітньої спадщини.

Станом на 29 травня Неля Куковальська продовжувала виконувати обов’язки генеральної директорки Національного заповідника "Софія Київська".

Що відомо про тиск на заповідник Софія Київська

Колектив Національного заповідника "Софія Київська" звернувся до президента Володимира Зеленського з відкритим листом. 230 працівників заповідника просять захистити інституцію від тиску з боку Міністерства культури та стратегічних комунікацій. А також продовжити контракт з генеральною директоркою Нелею Куковальською. Її, як заявляють дописувачі листа, відсторонили від виконання обов’язків поки вона перебувала на лікарняному.

У зверненні працівники Софії Київської наголошують: перевірки, які тривають у заповіднику з грудня 2024 року, стали "фактором дестабілізації роботи установи". Перша перевірка Держаудитслужби не виявила порушень, проте згодом Мінкульт ініціював ще дві. Під час останньої Куковальську відсторонили від виконання обов’язків.

Разом з відстороненням Нелі Куковальської, Мінкульт звільнив з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня.

27 травня Коаліція дієвців культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій назвало звернення "Коаліції дієвців культури" до прем’єр-міністра частиною інформаційної компанії проти відомства, через заборону з боку Міністерства забудови історичних місць.