"Маніпулятивні та емоційні". У Міністерстві культури відреагували на лист зі звинуваченнями від спільноти

Міністерство культури та стратегічних комунікацій назвало звернення "Коаліції дієвців культури" до прем’єр-міністра частиною інформаційної компанії проти відомства, через заборону з боку Міністерства забудови історичних місць.

Про це повідомив Інтерфакс-Україна з посиланням на заяву МКСК, однак на сайті відомства заяву не опубліковано.

"Міністерство культури та стратегічних комунікацій вбачає в інформаційній кампанії, що триває вже декілька місяців, замовлення з боку кіл, невдоволених забороною на забудову історичних місць Києва та України. Лист громадської організації "Коаліція дієвців культури", який був розповсюджений у соцмережах і ЗМІ, є частиною цієї кампанії", – посилається Інтерфакс на заяву відомства.

Про яку саме заборону йдеться, у міністерстві не зазначили. З останніх заяв МКСК, що стосується забудов столиці є заборона на будівництво на території садиби Євменія Зеленського. 25 березня відомство внесло київську садибу, яку вже знесли та розібрали, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України. Тепер залишки будівлі є пам’яткою архітектури, історії місцевого значення відповідно до наказу №265.

Крім того, у МКСК зазначають, що наведені у відкритому листі твердження – маніпулятивні, а оцінки – емоційні. Вони є "спробою захисту інтересів вузького кола осіб, часто не пов’язаних з питаннями культури".

РЕКЛАМА:

"На початку каденції було змінено структуру Міністерства та попереднє керівництво Департаменту, відповідального за захист та збереження культурної спадщини. Особи, які очолили профільний напрямок, мають вищу освіту у сфері архітектури, викладають курси для студентів-реставраторів, мають досвід роботи у сфері міжнародного права. Завдяки їхній професійності та неупередженості, були переглянуті низка рішень попереднього керівництва щодо погодження реконструкцій та будівництва в історичних ареалах по всій країні. Це і є ефективний захист культурної спадщини. Стверджувати протилежне – абсурдно", – додають у міністерстві.

Щодо звільнення Максима Остапенка з посади гендиректора Києво-Печерської Лаври у відомстві вказують, що воно відбулося через порушення умов контракту в частині збереження культурної спадщини.

"Про обґрунтованість кадрового рішення говорить той факт, що під час керівництва попереднього гендиректора Лаври представники УПЦ (МП) перебували і досі перебувають в Лаврі, маючи у користуванні щонайменше 25 будівель Заповідника. Зміну керівництва Заповідника сприйняла позитивно Православна Церква України, свідченням чого є публічні заяви. Натомість звинувачення на адресу щойно призначеної виконувачки обов’язки виглядає як намагання перекласти відповідальність, у тому числі за невиконання рішення РНБО від 1 грудня 2022 року "Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", – стверджують у МКСК.

У заяві Мінкульту також пишуть, що Коаліція дієвців культури ніби то не вперше атакує відомство в інфопросторі. Попередня "атака" стосувалася евакуації культурних цінностей силами своїх місцевих представників, які здійснювали тиск на колективи музеїв, аби ті погоджувалися із вимогою повної евакуації та надавали доступ до сховищ.

"Представники громадської організації "Коаліція дієвців культури" висували пропозиції до зміни правил переміщення та евакуації, аби керівники музеїв та Міністерство взагалі не могли впливати на рішення про вивезення колекцій. У численних публікаціях вони також вимагали оприлюднення планів евакуації музейних цінностей та місць їхнього тимчасового зберігання, що належить до інформації з обмеженим доступом. При цьому ГО "Коаліція дієвців культури" здійснює свою діяльність не на волонтерських засадах, а має надзвичайно щедру фінансову підтримку міжнародних донорів, обсяги якої можуть бути неоднозначно сприйняті серед музейної спільноти, особливо регіонів", – йдеться в заяві.

Міністерство культури та стратегічних комунікацій організувало брифінг на якому зазначили, що евакуювати об'єкти культурної спадщини, що належать до Державного музейного фонду, немає куди. Брифінг пройшов невдовзі після публікації колонки голови Коаліції дієвців культури Ольги Сагайдак на Українській правді. Активістка повідомила, що відомство вважає, що не є відповідальними за евакуацію музейних цінностей із загрожених територій. Таку відповідь відомство надало у відповідь на запит Коаліції дієвців культури.

Крім того, перша заступниця міністра культури Галина Григоренко заявляла, що однією з головних цілей Міністерства вважається "лібералізувати діяльність культурної сфери", тобто змінити систему державного управління та держпідтримки, просувати автономію для стійкості різних культурних установ.

Для впровадження стратегії потребуються й кошти з недержавних джерел, тому паралельно розроблятимуть й закон про меценатство у сфері культури.

У відомстві вважають, що перевірка звітної документації цієї організації з боку МКСК може також бути однією з причин активізації інформаційних випадів на адресу Міністерства, пишуть в Інтерфакс.

27 травня Коаліція дієвців культури написала відкритого листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю з вимогою звільнити Міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького.

Що передувало зверненню

Максима Остапенка звільнили з посади директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" ввечері 21 травня. Це сталося у позаробочий час, коли представники Департаменту захисту та збереження культурної спадщини Міністерства приїхали на стоянку на вулиці Івана Мазепи близько 20:30. Вони показали гендиректору документ з наказом про звільнення.

22 травня на сайті Міністерства культури з'явилась інформація про звільнення. Пізніше відомство і його керівник пояснили причини цього кадрового рішення.

Міністр культури та стратегічних комунікацій згодом додав, що не бачить розбіжності в своїй оцінці діяльності Максима Остапенка на посаді директора Лаврського заповідника із оцінкою своїх підлеглих. Про це Микола Точицький сказав в коментарі УП.Культура на виставці "Мазепа: стратегія великої України", яка відкрилась в Національному заповіднику "Києво-Печерська лавра".

"Комісія описала технічні питання, а я сказав своє політичне", – сказав міністр журналістці Дар'ї Лобанок. І додав: "Технічні службовці чітко виявили недоліки... А потрібно щоб тут нічого московського не було – мій посил як міністра був про це... Ви пройдіться, тут ще є певні написи російською мовою. Ви ж не ходили". Журналістка відповіла, що саме зараз збирається це зробити. І Точицький продовжив: "Так а це вже змінили хто? Я своєю рукою переписував... Ви зрозумійте одне – я знаю що таке Москва. Очевидно, на відміну від вас, бо ви десь віку мого сина. Але якщо ми хочемо досягти результату – ми повинні діяти".

В четвер, 22 травня, коментуючи раптове звільнення Остапенка з посади, Точицький написав, що це є "відповіддю на слабку позицію у виконанні закону" про заборону діяльності "московських релігійних організацій".

Натомість того ж дня на зустрічі з журналістами в міністерстві культури директор департаменту та збереження культурної спадщини Володимир Шорніков та голова комісії перевірки Лаври Олексій Жуков основні звинувачення Остапенку сконцентрували довкола незаконних ремонтних робіт та діяльності кав'ярні на території Лаври.

Звільнений Максим Остапенко в інтерв'ю Радіо Культура заявив, що з критикою міністра на свою адресу категорично не згодний: "Вся наша історія останніх двох років – це суцільна боротьба з російськими наративами; з російськими ідеологічними структурами, які працювали в Лаврі; з російськими маркерами, які там були наставлені. І за цей час ми зробили так, що Православна церква України служить і на Верхній, і на Нижній Лаврі... Ми не працівники Православної церкви, і не працівники по викиданню, як вони кажуть, якихось монахів. Ми охороняємо культурну спадщину".

Остапенко також додав, що зупинив діяльність московського патріархату і нагадав: "В судах триває розгляд питань, які стосуються російської церкви – Павла "Мерседеса", який досі в Лаврі фактично перебуває. І це має бути рішення судової інстанції, а ми маємо діяти в рамках законодавства".