Український актор-військовослужбовець здобув нагороду кінофестивалю в Салоніках

Український актор, нині військовослужбовець, Володимир Кравчук здобув нагороду кінофестивалю в Салоніках – Thessaloniki International Film Festival. Актора відзначили за роль у фільмі "Ти – космос" режисера Павла Острікова.

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Кравчук переміг в номінації "Найкращий актор" 65-го міжнародного кінофестивалю в Салоніках.

Актор, який добровольцем приєднався до лав захисників України у 2022 році, відреагував на отримання нагороди в своєму Instagram.

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"На 65-му міжнародному кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival в Греції, отримав Кращого актора, за роль "Андрюхи" в фільмі "Ти – космос" Павла Острікова. Дякую Паша, що провів цим шляхом, дякую Микита Кузьменко за твій ясний погляд, дякую Володимиру та Анні Яценко та усій команді, тільки завдяки вам це стало можливим! Дуже чекаю прем'єри "Ти – космос" в Україні!" – написав Кравчук.

Крім того, нещодавно фантастична стрічка Острікова здобула нагороду за найкращу режисуру та приз глядацьких симпатій на кінофестивалі в Коттбусі (FilmFestival Cottbus, Німеччина).

Про стрічку "Ти – космос"

Фільм "Ти – космос" – повнометражний дебют Павла Острікова (короткі метри "Ґолден лав", "Випуск’97", "Mia Donna"). Він розповідає про космічного далекобійника Андрія Мельника, який після вибуху Землі залишається останньою людиною у Всесвіті, поки на зв'язок не виходить француженка Катрін.

Головну роль зіграв виконав актор та військовослужбовець Володимир Кравчук. Його напарником став робот зі штучним інтелектом Максим, якого озвучив військовий та актор дублювання Леонід Попадько.

Володимир Кравчук зіграв космічного далекобійника Андрія Мельника Кадр з фільму "Ти - космос"

Проєкт стрічки отримав низку нагород, серед яких First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film, та перемогу у грантових програмах: виграв грант на постпродакшн від Української кіноакадемії у партнерстві з Netflix та підтримку Європейського фонду солідарності з українським кіно (ESFUF).

Роботу над фільмом розпочали ще в 2015 році і завершили у 2023-му. Тож загалом його створення тривало сім років. Для зйомок спорудили п'ять житлових модулів та частини екстер'єру космічного корабля. Монтаж декорацій для фільму зайняв близько двох місяців.

Світова прем'єра стрічки відбулася на початку вересня цього року на Міжнародному кінофестивалі в Торонто. Фільм показали в межах офіційної програми Discovery ("Відкриття"), в якій представляли роботи режисерів-дебютантів з усього світу.

Наприкінці вересня фільм "Ти – космос" здобув кілька нагород кінофестивалю Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (Фестиваль європейського фантастичного кіно в Страсбурзі): отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies.