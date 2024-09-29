Український фільм здобув найвищу нагороду кінофестивалю у Страсбурзі

Кадр з фільму "Ти – космос"

Стрічка здобула кілька нагород кінофестивалю у Страсбурзі

Український фільм "Ти – космос" режисера Павла Острікова 28 вересня здобув кілька нагород кінофестивалю Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (Фестиваль європейського фантастичного кіно в Страсбурзі).

Про це повідомили в Державному агентстві України з питань кіно.

"Фільм отримав головну відзнаку фестивалю – Golden Octopus, а також нагороду Silver Melies, яка відкриває шлях до змагань за найпрестижнішу нагороду європейського жанрового кіно – Golden Melies!

Вітаємо творчу команду з перемогою та бажаємо нових звершень!" – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, повнометражний фільм "Ти – космос" став дебютом режисера та сценариста Павла Острікова. Раніше митець створив низку короткометражних стрічок – "Ґолден лав", "Випуск’97", а також "Mia Donna".

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Роботу над фільму розпочали ще в 2015 році. Загалом його створення тривало сім років і завершилося в 2023-му.

Для зйомок спеціально спорудили п’ять житлових модулів та частини екстер’єру космічного корабля. Також команда розробила робота-аніматроніка, який самостійно рухався в кадрі.

Лише монтаж декорацій для фільму зайняв близько двох місяців.

"Цей фільм створювався всупереч всьому: від масштабу задуму до викликів сьогодення. Здавалося абсолютно нереальним створити справжній український Sci-Fi з невеликим бюджетом.

Мені про це казали всі продюсерські лабораторії. Але ми наполегливо до цього йшли і створили неможливе", – зазначив продюсер стрічки, військовослужбовець Володимир Яценко.

Про що "Ти – космос"?

Стрічка розповідає історію українського далекобійника Андрія Мельника, якого зіграв актор та військовослужбовець Збройних сил Володимир Кравчук.

Головний герой фільму після вибуху Землі, здавалося б, залишається єдиною людиною у Всесвіті. Згодом виявляється, що це не так, адже Андрію вдається встановити зв’язок із француженкою Катрін.

"В самому серці цієї історії лежить самотність і наше бажання знайти когось, кому ми можемо бути потрібні. Навіть, якщо для цього потрібно перетнути всю галактику. Це ті вічні теми, які завжди будуть актуальними, особливо в темні часи", – розповідали творці стрічки.

Світова прем’єра фільму відбулася 7 вересня на Міжнародному кінофестивалі в Торонто.

"Ти – космос" здобув низку інших нагород, зокрема First Cut Lab Award у програмі Ukrainian Films Now в межах Каннського кіноринку Marché du Film.

Крім того, творців стрічки відзначили грантом Української кіноакадемії у партнерстві з Netflix та Європейським фондом солідарності з українським кіно (ESFUF).

В український прокат фільм вийде навесні 2025 року.

Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg – головна французька платформа для фантастичного кіно та одна з наймасштабніших жанрових подій Європи, заснована у 2008 році.

Основна увага щорічного фестивалю зосереджена на нових фантастичних фільмах. Водночас він передбачає окремі секції для трилерів, нуарних фільмів і чорних комедій, а також для відеоігор і кіно у віртуальній реальності.