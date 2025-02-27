Український оркестр нагадав про війну: диригентка Оксана Линів провела символічні концерти в Європі

До третьої річниці повномасштабної війни в Гаазі (Нідерланди) та Монгаймі-на-Рейні український оркестр Kyiv Symphony Orchestra разом із диригенткою Оксаною Линів провели два символічні концерти "JUST PEACE. Справедливий мир".

Заходи 24 та 25 лютого присвятити справедливості та утвердженню верховенства права, розповіли "УП. Культурі" в оркестрі.

Участь у концертах також взяли видатні українські солісти – скрипаль Андрій Мурза та співаки Ольга Дядів та Андрій Бондаренко.

Фото: Kyiv Symphony Orchestra Фото: Kyiv Symphony Orchestra Фото: Kyiv Symphony Orchestra Фото: Kyiv Symphony Orchestra Фото: Kyiv Symphony Orchestra Фото: Kyiv Symphony Orchestra Фото: Kyiv Symphony Orchestra

Під час заходів у містах Європи представили твір "П'ять перерваних колискових" українського композитора Євгена Оркіна про історію немовлят, які загинули під час ракетного удару по Одесі в березня 2022 року.

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Також музиканти зіграли "Бучу. Лакрімоза" Вікторії Польової, яка розповідає про воєнні злочини війська РФ у Бучі.

На концертах звучала "Скарга терну" авторства Юрія Ланюка – символічний монолог тернового куща, який передчуває, що його гілки стануть вінцем.

У місті Монгайм-на-Рейні відбулася німецька прем'єра твору Євгена Оркіна "Реквієм за поетом" про письменника Максима Кривцова, який загинув на фронті в день виходу його першої книги.

Поряд із сучасними композиціями звучали твори європейських класиків, зокрема Вольфганга Амадея Моцарта та Людвіга ван Бетховена.

Директор Kyiv Symphony Orchestra Олександр Зайцев зауважив, що сучасні українські твори під час концертів у Європі "стали мистецькими свідчення злочинів війни".

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"Трагедія війни в тому, що вона не вибирає героїв, а, мов природна стихія, руйнує все – кожну родину. Вона забирає чоловіків, жінок, дітей, молодь, а також митців, які більше ніколи не будуть творити.

Цією концертною програмою ми прагнемо розповісти світові ці страшні історії та вшанувати пам’ять безлічі жертв, які загинули внаслідок російського вторгнення. Війна – це антипод людяності. Тому ми повинні об’єднати наші зусилля з усіма міжнародними партнерами, аби досягти справедливого миру для демократичної та суверенної України" – наголосила диригентка, яка керувала оркестром.

Нагадаємо, Оксана Линів – українська диригентка, яка була першою жінкою-учасницею Вагнерівського фестивалю в Байройті (Німеччина) за всю його 145-річну історію. У жовтні 2021 року її призначили музичною директоркою італійського оперного театру Болоньї (Італія).

Оксана Линів є засновницею та художньою керівницею фестивалю LvivMozArt, а також диригенткою Молодіжного оркестру України YsOU..

У квітні 2024 року Линів втрапила у скандал через підготовку в Муніципальному театрі Болоньї прем'єру опери Петра Чайковського "Іоланта" російською мовою, в якій мали брати участь артисти з РФ.

Через це диригентку пропонували позбавити звання Почесної амбасадорки Львова, а українські мисткині бойкотували участь у постановці.

В інтерв'ю для "УП. Культура" Оксана Линів розповіла про засилля російських виконавців на іноземних сценах, чи вдається уникати співпраці з ними та який шлях сучасна українська музика долає до міжнародного слухача.