Уряд звільнив голову Держкіно Марину Кудерчук
У п'ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства України з питань кіно
Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Також зазначається, що тимчасово виконувати обов'язки голови Держкіно буде Юлія Шевчук. Вона працювала першою заступницею голови Держкіно з серпня 2020 року. До того очолювала юридичний відділ агентства та виконувала обов'язки очільниці до призначення Кудерчук.
Про Марину Кудерчук
Марину Кудерчук призначив на цю посаду Кабінет міністрів у січні 2020 року.
До того, з 2003 по 2012 роки, Кудерчук працювала на різних посадах у структурах Державної податкової інспекції, Державної податкової адміністрації і Державної податкової служби міста Запоріжжя і Запорізької області. У 2017 році – в адміністрації кіноконцертного залу ім. Довженка в Запоріжжі. А в 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА.
Кудерчук призначили після скандалу з конкурсом на посаду голови Держкіно: у листопаді 2019 року генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич пройшла три етапи конкурсу та була єдиною кандидатурою на посаду. Втім, вона не пройшла останній етап конкурсного відбору – тож головою Держкіно не стала.
Майже з самого початку її роботи в Держкіно Кудерчук критикували за непрофесійність, непрозорість роботи з кінематографістами, а також за надто ускладнену комунікацію відомства зі ЗМІ.
Однією з останніх спроб добитися звільнення Кудерчук став нещодавній відкритий лист, в якому вимагали прозорих умов конкурсу на обрання членів Ради з державної підтримки кінематографії, а також звільнення голови Держкіно Марини Кудерчук. Її звинувачували у спробі розділити передбачені бюджетом кошти на виробництво кіно всупереч тому, що Рада вже мала статус нелегітимної.