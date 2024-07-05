Уряд звільнив голову Держкіно Марину Кудерчук

У п'ятницю, 5 липня, Кабінет міністрів звільнив Марину Кудерчук з посади голови Державного агентства України з питань кіно

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Про це повідомляє постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також зазначається, що тимчасово виконувати обов'язки голови Держкіно буде Юлія Шевчук. Вона працювала першою заступницею голови Держкіно з серпня 2020 року. До того очолювала юридичний відділ агентства та виконувала обов'язки очільниці до призначення Кудерчук.

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Про Марину Кудерчук

Марину Кудерчук призначив на цю посаду Кабінет міністрів у січні 2020 року.

До того, з 2003 по 2012 роки, Кудерчук працювала на різних посадах у структурах Державної податкової інспекції, Державної податкової адміністрації і Державної податкової служби міста Запоріжжя і Запорізької області. У 2017 році – в адміністрації кіноконцертного залу ім. Довженка в Запоріжжі. А в 2019 році стала заступником голови Запорізької ОДА.

Кудерчук призначили після скандалу з конкурсом на посаду голови Держкіно: у листопаді 2019 року генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич пройшла три етапи конкурсу та була єдиною кандидатурою на посаду. Втім, вона не пройшла останній етап конкурсного відбору – тож головою Держкіно не стала.

Майже з самого початку її роботи в Держкіно Кудерчук критикували за непрофесійність, непрозорість роботи з кінематографістами, а також за надто ускладнену комунікацію відомства зі ЗМІ.

Відставки Кудерчук неодноразово за ці роки вимагала кіноспільнота. Зокрема, до її відставки через перевищення повноважень у 2023 році закликала Громадська рада при Держкіно.

Однією з останніх спроб добитися звільнення Кудерчук став нещодавній відкритий лист, в якому вимагали прозорих умов конкурсу на обрання членів Ради з державної підтримки кінематографії, а також звільнення голови Держкіно Марини Кудерчук. Її звинувачували у спробі розділити передбачені бюджетом кошти на виробництво кіно всупереч тому, що Рада вже мала статус нелегітимної.