Ватикан розмістить свій проєкт для Венеційської бієнале у жіночій в'язниці

Ватикан представив свій проєкт для майбутньої Венеційської бієнале. Це буде мультимедійна інсталяція, розташована всередині жіночої в'язниці та створена за активної участі ув'язнених і митців.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

28 квітня павільйон Ватикану, який матиме назву "Моїми очима", відвідає сам Папа Франциск. Це буде перший в історії візит понтифіка на бієнале, повідомляє AP.

Раніше Ватикан вже брав участь у кількох бієнале мистецтва та архітектури. Втім, на презентації 11 березня його представники підкреслили унікальність цьогорічного павільйону.

Зокрема, йдеться про безпрецедентний дозвіл з боку італійської влади монтувати виставку у в'язниці на острові Джудекка та залучити до роботи ув'язнених. Вони братимуть участь у проекті в різний спосіб: дехто надає свої фотографії для роботи французько-американської мисткині Клер Табуре, інші написали вірші для інсталяції сирійської художниці Сімон Фатталь, треті супроводжуватимуть відвідувачів під час екскурсії виставкою.

Голова пенітенціарної адміністрації Міністерства юстиції Італії Джованні Руссо зазначив, що йому зразу сподобалася ідея розміщення павільйону у виправній установі, адже вона повністю відповідає реабілітаційному аспекту утримання під вартою. "Це несподіване місце, але місце, де "очікування" є постійним станом", – додав він.

В'язниця на острові Джудекка Wikimedia Commons

Над створенням павільйону працюватимуть дев'ятеро митців, серед яких відомий своїми скандальними роботами та гіперреалістичними інсталяцями італійський художник Мауріціо Каттелан. За словами кураторів, він створить на фасаді тюремної каплиці "великий твір мистецтва на відкритому повітрі".

Каттелан представляв свою роботу на Венеційській бієннале майже чверть століття тому – у 2001 році він привіз сюди провокаційну роботу "Дев'ята година" (La Nona Ora) із зображенням воскового Папи Іоана Павла ІІ, розчавленого великим чорним метеоритом.

Робота Мауріціо Кателлана La Nona Ora

Крім цієї роботи, у кафетерії в'язниці будуть представлені роботи покійної американської монахині та поп-арт художниці Коріти Кент. Також інсталяція включатиме проекцію 12-хвилинного фільму про свободу, який зараз знімають режисер Марко Перего та акторка Зої Салдана за участі ув'язнених.

Робота Коріти Кент

Організатори повідомили, що охочі відвідати павільйон Святого Престолу на Венеційській бієнале повинні будуть заздалегідь забронювати відвідування онлайн, надаючи ідентифікаційні дані, які необхідні для входу в будь-яку в'язницю, і дотримуючись тих же заходів безпеки: зокрема, мобільні телефони будуть заборонені.

Про Венеційську бієнале 2024

60-та Венеційська бієнале відбуватиметься від 20 квітня до 24 листопада 2024 року.

Головною темою бієнале є Stranieri Ovunque ("Іноземці скрізь"), що присвячена іноземцям, переміщенню та будь-яким проявам інакшості від оточення. Виставка буде поділена на дві частини: сучасну Nucleo Contemporaneo та історичну Nucleo Storico.

labiennale.org

У 2024 році на Венеційській бієнале буде представлений 331 учасник.

Також цьогорічну бієнале супроводжує низка скандалів. Так, Австрію представлятиме російська художниця Анна Єрмолаєва з виставковим проєктом "Репетиція Лебединого озера". Сама Росія не бере участі у виставці після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

У Польші сталася заміна проєкта: спочатку країну мав представляти "Польські вправи про трагедію світу. Між Німеччиною та Росією" художника Ігнація Тшечоса та кураторів Пьотра Бернатовича та Даріуша Карловича. Але його відкликали через зміну уряду та критику в мистецьких колах. Зрештою проєкт замінили на "Повторюй за мною" українського мистецького об'єднання "Відкрита група"(Антон Варга, Юрій Білей та Павло Ковач).

Крім того, організатори бієнале відмовилися скасувати участь Ізраїлю попри масові заклики митців.

Україна на Венеційській бієнале

Кураторами національного павільйону Бієнале-2024 стали Максим Горбацький та Вікторія Бавикіна (ГО "Українська фотографія") та їхній проєкт "Плетіння сіток".

Виставка українського павільйону надихається практикою колективного плетіння камуфляжних сіток та присвячена підтримці та співпраці між людьми. За допомогою спільних дій українське суспільство протистоїть російській агресії. У "Плетінні сіток" представлені роботи українських художників — Каті Бучацької, Андрія Достлєва та Лії Достлєвої, Даніїла Ревковського і Андрія Рачинського та Олександра Бурлаки.

Всього представлять чотири проєкти: архітектурну інсталяцію "Робота", що також виступатиме простором для всіх проєктів, документальний фільм "Цивільні. Вторгнення", проєкти "Щирі вітання" та "Comfort Work".