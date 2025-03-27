Письменник Винничук залишиться членом Українського ПЕН – рішення загальних зборів

Український ПЕН зібрав загальні збори організації. Під час дискусії та таємного голосування члени ПЕН вирішили залишити Юрія Винничука в організації.

Про це повідомив Український ПЕН.

"Рішення Виконавчої Ради Українського ПЕН виключити пана Юрія Винничука з організації викликало серйозні дискусії у спільноті Українського ПЕН.

У зв'язку з цим було скликано Загальні Збори. За Статутом Українського ПЕН, Загальні Збори є вищим керівним органом організації", – пояснили представники організації.

У зборах взяв участь і сам Юрій Винничук, який зміг аргументувати позицію щодо своїх попередніх скандальних висловлювань у тексті "Була колись розпусна епоха".

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Під час таємного голосування "за" виключення Винничука проголосувало 42 особи, в той час, як "проти" – 74 зі 116 зареєстрованих. Як наголосили в Українському ПЕН, для виключення члена з організації потрібно не менше двох третин голосів.

"Оскільки рішення Загальних Зборів мають вищу силу над рішенням Виконавчої Ради, Юрій Винничук залишається членом Українського ПЕН.

Водночас Виконавча Рада закликає членів Українського ПЕН до стриманості та відповідальності у висловлюваннях, які можуть завдавати болю чи призводити до ретравматизації. У наш час чутливість до болю іншого є не меншою цінністю, ніж цінність свободи самовираження, і між ними важливо шукати баланс", – наголосили в Українському ПЕН.

Також провели голосування про продовження роботи Виконавчої ради після інциденту з Винничуком. "За" проголосували 103 людини, "проти" – 13 людей з 116 зареєстрованих.

Чому виключали Винничука

На початку березня 2025 року Виконавча рада Українського ПЕН виключила з організації письменника Юрія Винничука. Причиною став текст "Була колись розпусна епоха" як реакція на відсторонення від роботи викладача Львівського національного університету Франка, звинуваченого у домаганнях, Йосипа Лося.

Наприкінці лютого український письменник Юрій Винничук відреагував на скандал щодо викладача Львівського національного університету Йосипа Лося, якого колишня студентка звинуватила у домаганнях.

Своїм поглядом Винничук поділився в авторській колонці для видання "Збруч" під назвою "Була колись розпусна епоха". Текст викликав обурення у багатьох дієвців культури.

Колонку він розпочав із твердження, що в часи "розпусної молодості ніхто з нас не чув таких слів, як сексизм, мізогінія чи, прости Господи, аб'юз".

Він додав, що "у порядку речей" також було зайнятись сексом із п’яною непритомною дівчиною, і що навіть якби вона звернулась у міліцію, то їй би ніхто не повірив.

Пізніше Винничук додав низку приміток про колонки, зокрема: "автор цілком щиро солідаризується з колишньою студенткою Львівського університету" та "автор рішуче засуджує негідну поведінку викладача Львівського університету...".

Як повідомляє видання NV, згодом у Facebook письменник також написав, що в колонці не підтримував сторону звинуваченого у домаганнях Лося.

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