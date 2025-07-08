Вийшов трейлер фільму оскароносного Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки"

В мережі опублікували перший трейлер фільму оскароносного режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки", який в український кінопрокат вийде 28 серпня. Про це УП.Культура повідомила пресслужба дистриб'ютора Arthouse Traffic.

Село Андріївка знаходиться за десять кілометрів від Бахмута. Під час українського контрнаступу у 2023 році там відбувалися запеклі бої.

У фільмі задокументовано як військові 3-ї окремої штурмової бригади вели бої за звільнення цього села. Автори стрічки зняли кожен крок операції.

Над проєктом Чернов працював разом з командою FRONTLINE та Associated Press майже 1,5 року. У команді, що долучилася до створення фільму – фотограф Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер, яка працювала з Черновим над фільмом "20 днів у Маріуполі" та Рейні Аронсон-Рат.

"Коли у світі говорять про те, що Україна має кому віддати, яку землю нам треба забути і чим нам треба пожертвувати, мені хочеться, щоб вони дивилися цей фільм і пам’ятали дві речі.

РЕКЛАМА:

Перша – українці хочуть миру, але вони будуть битися за свої сім’ї й землю до кінця. І друге – це не розмови про абстрактні метрі, десятки тисяч кілометрів.

Це про людські життя і кров героїв. Українці хочуть миру, але битимуться до кінця. Це не просто про метри землі – це про людські життя", – зазначив Чернов під час української прем'єри на фестивалі Docudays UA цьогоріч.

Це друга повнометражна стрічка режисера та журналіста Associated Press Мстислава Чернова, лауреата "Оскара", Пулітцера, BAFTA та нагород Гільдій режисерів і продюсерів Америки.

Музику до фільму створив дворазовий лауреат премії "Греммі" композитор і музичний продюсер Сем Слейтер, який також написав музику до фільмів "Чорнобиль" та "Джокер".

Світова прем’єра фільму відбулася на фестивалі "Санденс", на якому Мстислав Чернов отримав нагороду за Найкращу режисерську роботу у програмі World Cinema Documentary.

В Україні вперше стрічку показали на Docudays UA, де фільм отримав три нагороди: головний приз "Docu/Світ", відзнаку "Rights Now!" та Приз глядачів. Також Мстислав Чернов минулоріч представив картину на одному з найпрестижніших європейських кінофорумів – Міжнародному кінофестивалі у Карлових Варах.

Кінокритикиня Соня Вселюбська уже подивилася фільм та розповіла, чому ця стрічка є унікальним випадком в історії документального кіно, а також проаналізувала кінематографічні методи, в яких працює Чернов.

У 2024 році документальна стрічка Мстислава Чернова, Євгена Малолєтки та Василіси Степаненко "20 днів у Маріуполі" отримала низку нагород, серед яких "Оскар", BAFTA та приз глядацьких симпатій фестивалю "Санденс".