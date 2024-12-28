Чорна сеча та синдром ходячого мерця: 10 загадкових хвороб і станів, що дивують навіть лікарів

Людське тіло – це складний механізм, який часом дивує навіть лікарів і науковців. Деякі люди переживають рідкісні й дивні стани й хвороби – про них майже не говорять, бо запитань більше, ніж відповідей.

"УП. Життя" зібрала 10 рідкісних і незвичайних станів, які демонструють, наскільки загадковим може бути людський організм.

Синдром автоброварні

Цей стан також відомий як синдром ферментації кишечника. Він спричиняє інтоксикацію алкоголем через "аномальне бродіння" в тонкому кишечнику. Через надмірне розмноження грибків у кишечнику їжа, багата на вуглеводи, перетворюється на спирт.

Люди з синдромом автоброварні можуть відчувати сп’яніння, навіть не вживаючи алкоголю.

Симптоми синдрому автоброварні

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здуття живота, біль і дискомфорт;

втома та проблеми з пам’яттю;

нестримна тяга до солодкого.

Лікування цього симптому передбачає зміну харчування – відмову від простих цукрів і продуктів, що сприяють бродінню (дріжджі, пліснява). У деяких випадках лікар може призначити пробіотики та вітамінні добавки.

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Синдром постійного сексуального збудження

Цей стан відомий також як синдром постійного генітального збудження. Він спричиняє відчуття сексуального напруження, яке триває годинами і повертається навіть після оргазму.

Людям з цим синдромом важко виконувати звичайні повсякденні справи через постійний фізичний дискомфорт.

Симптоми синдрому постійного сексуального збудження:

постійне фізичне збудження;

відчуття тривоги, депресії або стресу;

безсоння та панічні атаки.

Оскільки точна причина виникнення синдрому досі невідома, терапія цього стану спрямована на зменшення симптомів. Для цього застосовують когнітивно-поведінкову терапію, техніки відволікання та зміну медикаментів, що можуть сприяти стану.

Синдром ходячого мерця (синдром Котара)

Цей психічний розлад змушує людину думати, що вона мертва або втратила частини свого тіла, душу чи органи.

Часто синдром є проявом важкої депресії чи іншого психічного розладу.

Симптоми синдрому Котара:

відмова від їжі, бо "мертвому вона не потрібна";

відчуття, що тіло "розпадається";

спроби самопошкодження.

Для лікування синдрому Котара призначають антидепресанти, психотерапію, а в деяких випадках – електрошокову терапію. Критичним для лікування синдрому, є розуміння, який саме неврологічний стан цей синдром провокує.

Синдром іноземного акценту

Після травми мозку людина з синдромом іноземного акценту може прокинутися й раптово почати говорити з іноземним акцентом, навіть якщо ніколи не була в іншій країні.

Це відбувається через пошкодження ділянок мозку, що відповідають за мовлення. Причинами виникнення синдрому є інсульт, травма голови, пухлини мозку.

Повернути звичний спосіб мовлення у цьому випадку допомагає логопедична терапія.

Вроджена аналгія (синдром Більмонда)

Цей рідкісний генетичний розлад не дозволяє людині відчувати фізичний біль.

Хоча це звучить як суперсила, насправді такий стан є дуже небезпечним, адже біль є важливим сигналом про проблеми в організмі. Люди з цим розладом можуть серйозно травмуватися, навіть не помітивши цього.

Симптоми вродженої нечутливості до болю:

неможливість відчути біль від опіків чи порізів;

відсутність реакції на гаряче або гостре;

порушення роботи потових залоз.

Синдром кам’яної людини

Це одна з найрідкісніших хвороб у світі. Через недугу м’язи, сухожилля та інші сполучні тканини людини поступово перетворюються на кістки.

Навіть через найменшу травму утворюється нова кістка, і людина поступово втрачає рухливість.

Захворювання починається з плечей і шиї, а згодом прогресує до нижніх кінцівок, поступово обмежуючи рухливість.

При цьому хірургічне втручання лише погіршує стан, стимулюючи ріст додаткових кісток.

Синдром Аліси в Країні див

Люди з цим синдромом сприймають свій світ по-іншому: їм здається, що руки чи ноги раптово збільшуються або зменшуються. Навіть відчуття часу стає викривленим.

Ця хвороба часто супроводжується мігренями.

Спеціального лікування цього синдрому немає, але можуть допомогти препарати від мігрені та дотримання спеціальної дієти.

Прогерія (синдром передчасного старіння)

Прогерія – це рідкісне, смертельне генетичне захворювання, що викликає передчасне старіння у дітей.

Середня тривалість життя пацієнтів із прогерією без лікування становить лише 13,5 року.

Симптоми прогерії:

ламкість кісток;

випадіння волосся;

зморшки та старіння шкіри;

втрата підшкірного жиру.

Єдиний схвалений препарат для зниження ризиків смерті від прогерії – Zokinvy. Він може продовжити тривалість життя, але не може повністю вилікувати хворобу.

Чорна сеча (Алкаптонурія)

Цей стан виникає через накопичення специфічної кислоти в організмі, яка фарбує тканини та сечу в темний колір. Від цього страждають суглоби, шкіра й органи.

Симптоми алкаптонурії:

чорна сеча;

біль у суглобах через пошкодження тканин.

Наразі ефективних методів лікування недуги не знайдено.

Синдром перевертня

Цей стан спричиняє надмірний ріст волосся на всьому тілі, навіть на обличчі. При цьому волосся може бути кількох видів: тонке, як у новонароджених, або густе, схоже на шерсть.

Причини хвороби невідомі, як і способи її лікування. Всього у світі зафіксовано близько 50 випадків цієї хвороби.

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