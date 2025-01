Що таке синдром різдвяної ялинки і як вберегтися від алергічної реакції

Прикрашати ялинку – одна з улюблених різдвяних традицій.

Однак у деяких людей через певний час після встановлення ялинки можуть виникати симптоми, схожі на алергію.

Спершу може здатися, що це застуда або навіть COVID-19. Утім, причиною поганого самопочуття може бути "синдром різдвяної ялинки" – неформальна назва низки симптомів, які можуть виникнути після встановлення в домі ялинки. Це не є офіційним медичним діагнозом.

"УП. Життя" використала іноземні джерела Cleveland Clinic, The New York Times та The Conversation, щоб дізнатися, що це за синдром, чому він виникає та чи можливо його уникнути.

Чому виникає "синдром різдвяної ялинки"?

Здається, причина цілком очевидна – алергія на сосну чи ялинку. Утім, це ще не все.

РЕКЛАМА:

Девон Престон, алерголог та доктор медичних наук, розповідає, що разом з ялинкою ми можемо "принести додому" алергени з вулиці – зокрема, пил, пилок, цвіль, каніфоль (смола хвойних дерев), пилових кліщів, послід комах, пестициди тощо.

До ймовірних причин виникнення симптомів алергії відносять й деякі елементи новорічного декору: флокінг (аерозольний штучний сніг), каміни, ароматичні свічки, сезонні рослини тощо.

Основні симптоми синдрому різдвяної ялинки

Про цей стан можуть свідчити:

закладеність носа, чхання та нежить;

почервоніння чи свербіж очей;

кашель;

хрипи;

першіння у горлі;

почервоніння, набряк чи свербіж шкіри.

У важких випадках можуть навіть виникнути задишка, набряк язика та прискорене серцебиття. У такому випадку варто негайно звернутися до лікаря.

"Якщо після того, як поставили ялинку, ви шморгаєте носом, чхаєте або боретеся з іншими поширеними симптомами алергії, ймовірно, ваш святковий декор "бомбардує" вас подразниками", – каже Девон Престон.

Читайте також : Де купити новорічну ялинку в 2024 році і скільки вона коштує? Дані по областях

Чи можливо запобігти розвитку синдрому різдвяної ялинки?

Доктор Престон поділився кількома порадами, які допоможуть мінімізувати ризик виникнення неприємних симптомів. Зокрема:

Виберіть правильну ялинку. Якщо у вас алергія на сосну, розгляньте можливість вибору штучної ялинки. Якщо ж ви хочете живу ялинку, зверніть увагу на ялицю, ялину або кипарис;

Підготуйте святкове дерево ще до його встановлення. Ялинку треба добре струсити і промити водою. Це допоможе видалити частину пилу та інших алергенів;

Одягніть светр з довгими рукавами та рукавички (за потреби). Прикрашаючи ялинку, ви можете подряпатися. Потрапляння подразників з ялинки на шкіру може викликати висип, кропив'янку та інші неприємні симптоми;

Очистьте ялинкові іграшки та декор перед прикрашанням святкового дерева. Щоб уникнути алергічних реакцій під час свят, ретельно вимийте і очистьте всі прикраси перед тим, як вішати їх на ялинку. Не забувайте про особисту безпеку: одягніть маску, щоб захистити дихальні шляхи. Також важливо зберігати всі інструменти для обрізання ялинки в герметичному контейнері;

Використовуйте очищувач для повітря. Це чудовий спосіб відфільтрувати з повітря різні подразники;

Зніміть одяг та прийміть душ після встановлення ялинки. Чим довше ви не приймаєте душ або не змінюєте одяг, тим довше алергени навколишнього середовища залишаються на вашому тілі;

Не відтягуйте утилізацію ялинки. Після свят позбавтеся святкового дерева, щоб уникнути поширення цвілі та алергенів у вашій оселі;

Правильно зберігайте штучну ялинку. Щоб зелена красуня виглядала як нова, після свят упакуйте її в герметичний контейнер. Це допоможе запобігти накопичення пилу, цвілі та інших ймовірних алергенів.

Раніше ми розповідали, як правильно обрати та доглядати за ялинкою.