Ляшко: Першу в Україні програму підготовки терапевтів мови і мовлення завершили 20 фахівців

20 фахівців завершили першу в Україні програму терапевтів мови та мовлення та отримали право викладання в університетах

20 фахівців завершили першу в Україні програму підготовки терапевтів мови і мовлення.

Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

Навчання передбачало вивчення таких дисциплін:

терапія мови і мовлення в системі охорони здоровʼя;

міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя та її модифікований варіант ТОМ;

афазія, моторні розлади мовлення, дисфагія, важкі розлади комунікації й інтелекту;

етика та взаємодія з пацієнтом і родиною.

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"Щоб завершити навчання, учасники мали успішно скласти кожну дисципліну, підготувати клінічні дослідження, а також – пройти фінальний іспит і захистити клінічний випадок, що демонструє їхні навички клінічного мислення", – зазначив Віктор Ляшко.

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Терапевти мови та мовлення (ТММ) входять до мультидисциплінарної реабілітаційної команди і працюють з усім спектром розладів комунікації та ковтання. В Україні ця професія є відносно новою, тому тимчасово функції цих фахівців нині виконують логопеди.

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Програма тривала чотири місяці та складалася з теоретичної та практичної підготовки під наставництвом терапевтів мови із Бельгії, Швейцарії, США, Австралії та Великої Британії, які займаються дослідженнями, розробками та мають публікації в міжнародних фахових виданнях.

Випускники, які склали іспити, отримали професійну кваліфікацію "терапевта мови і мовлення" та право викладати в університетах. Далі у міністерстві хочуть запустити повноцінні магістерські програми з цієї спеціальності.

"Ми працюємо над тим, щоб кожна людина, яка втратила функцію – через поранення, хворобу чи травму – мала шанс на відновлення. І мала фахівця поруч, який допоможе пройти цей шлях. Бо коли можеш знову говорити чи ковтати – це не диво. Це результат. Фахової підтримки, сильної системи й спільної роботи", – йдеться у повідомленні.

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