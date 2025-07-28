Ляшко: Першу в Україні програму підготовки терапевтів мови і мовлення завершили 20 фахівців
20 фахівців завершили першу в Україні програму підготовки терапевтів мови і мовлення.
Про це розповів міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
Навчання передбачало вивчення таких дисциплін:
- терапія мови і мовлення в системі охорони здоровʼя;
- міжнародна класифікація функціонування, обмежень життєдіяльності та здоровʼя та її модифікований варіант ТОМ;
- афазія, моторні розлади мовлення, дисфагія, важкі розлади комунікації й інтелекту;
- етика та взаємодія з пацієнтом і родиною.
"Щоб завершити навчання, учасники мали успішно скласти кожну дисципліну, підготувати клінічні дослідження, а також – пройти фінальний іспит і захистити клінічний випадок, що демонструє їхні навички клінічного мислення", – зазначив Віктор Ляшко.
Терапевти мови та мовлення (ТММ) входять до мультидисциплінарної реабілітаційної команди і працюють з усім спектром розладів комунікації та ковтання. В Україні ця професія є відносно новою, тому тимчасово функції цих фахівців нині виконують логопеди.
Програма тривала чотири місяці та складалася з теоретичної та практичної підготовки під наставництвом терапевтів мови із Бельгії, Швейцарії, США, Австралії та Великої Британії, які займаються дослідженнями, розробками та мають публікації в міжнародних фахових виданнях.
Випускники, які склали іспити, отримали професійну кваліфікацію "терапевта мови і мовлення" та право викладати в університетах. Далі у міністерстві хочуть запустити повноцінні магістерські програми з цієї спеціальності.
"Ми працюємо над тим, щоб кожна людина, яка втратила функцію – через поранення, хворобу чи травму – мала шанс на відновлення. І мала фахівця поруч, який допоможе пройти цей шлях. Бо коли можеш знову говорити чи ковтати – це не диво. Це результат. Фахової підтримки, сильної системи й спільної роботи", – йдеться у повідомленні.
Раніше ми розповідали про позитивні зрушення у системі реабілітації в Україні.