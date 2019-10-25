За рік в Києві виявили тільки два випадки дифтерії

Нетоксигенний штам дифтерії у Києві виявили тільки у двох випадках серед приблизно 12 500 пацієнтів, які здавали відповідні аналізи.

Про це під час брифінгу заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги Департаменту охорони здоров'я КМДА Василь Животенюк.

"Всіх людей, які поступають із середніми ступенями тяжкості, беруть аналізи на підозру на дифтерію.

Тільки в 2019 році таких аналізів було взято приблизно 12500. З них висіяно нетоксигенний штам тільки у двох випадках", – повідомив Животенюк.

Нетоксигенний штам дифтерії спричиняє класичну респіраторну дифтерію.

Під час цього захворювання не спостерігають ускладнень, які можуть виникнути під час токсигенного, як-от міокардит чи невропатія.

Прес-брифінг щодо випадку захворювання на дифтерію

До дорослого відділення Олександрівської клінічної лікарні за весь рік не поступало жодного випадку з підозрою на дифтерію, заявила Людмила Мінова, завідувачка інфекційним відділенням закладу.

Зараз, за словами Животенюка, в Києві вакцини від дифтерії вистачає – на сьогодні є приблизно 120 тисяч доз.

"При середньому використанні 10-12 тисяч доз на місяць у нас запас на рік. Не було випадків, щоб не вистачало вакцин", – зазначив Животенюк.

Сироватки від дифтерії у Києві зараз 8 доз.

Нагадаємо, що у ліцеї №303 у Києві закрили на карантин клас, де навчається 9-річний школяр, в якого виявили дифтерію.

Хлопчик захворів 16 жовтня, мама звернулася до лікарні – 18-го. В школу дитина не пішла ще 16 жовтня.

Про це повідомив на брифінгу Юрій Сміщук, директор комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва".

25 жовтня обстежили всіх дітей класу, в якому навчається хворий. Також вібувається обстеження дітей 1-4 класів за бажанням батьків.

Це на брифінгу підтвердила Олена Батечко – заступниця начальника управління, начальник відділу загальної середньої освіти управління дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Департаменту освіти і науки.

Нагадаємо, в Ужгороді 24 жовтня зафіксували вже 15 випадків дифтерії.

Спершу захворювання виявили 17 жовтня у студента-іноземця медичного факультету №2 Ужгородського національного університету.

Після того до лікарні потрапили двоє, які контактували з хворим, а 23 жовтня – ще 12.

Усі 15 студентів почуваються добре, однак перебуватимуть у лікарні до того часу, поки відсутність інфекції у них не буде підтверджена лабораторно.

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