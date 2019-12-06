"Вони перейшли межу": звільняється майже весь директорат МОЗ на чолі з Литовченко

До кінця року керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Ірина Литовченко звільниться з Міністерства охорони здоров’я з практично усією своєю командою.

Про це вона повідомила у Facebook та підтвердила УП. Мова про майже 10 працівників.

Нагадаємо, що керівник директорату - найвища неполітична посада в міністерстві, іде після міністра та заступників.

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"Вчора (5 грудня - УП) вони перейшли межу, яку я для себе ставила. Причина - ціннісні і світоглядні розбіжності, які роблять неможливою подальшу роботу в МОЗ.

Ірина Литовченко

В обід майже державний секретар МОЗ (документи на її призначення без випробувального терміну вже надіслані в Кабмін) зателефонувала системним адміністраторам сайту (одне із держпідприємств МОЗу) та сказала, що у них є 5 хвилин, щоб з сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду - новини, фотографії, відео - абсолютно все.

Про це відразу написали у вотсап групі міністерства та проінформували пресслужбу (тобто мене) як відповідальних за контентний вміст сайту", - написала Литовченко.

Доручення виконали. Через що почалася хвиля обурення у соцмережах.

О 9 вечора, за словами Литовченко, їм надійшло наступне доручення: розмістити на Фейсбуці міністерства #антифейк-повідомлення, нібито відбувся технічний збій і всі новини з сайту пропали випадково, і ось вже сервер відремонтовано та все знову працює:

"Це відверта брехня, про яку знає все міністерство. Я попередила, що якщо вони примушують мене брехати на сторінці міністерства, на своїй сторінці розповім правду. Вранці це добили "офіційним" повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили вчорашньою датою. Але у адмінці видно, що повідомлення опубліковано вже після новин, які ми вішали на сайт вдень.

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Це вже не перша спроба підставити своїх підлеглих та прикрити черговий свій факап "поганими державними службовцями".

Литовченко також розповіла про інші проблеми, які були у МОЗ:

"Ще на першому чи другому тижні роботи цього міністра мене примусили переписувати ВСІ протоколи міжнародних зустрічей та довідки про попередню співпрацю, щоб ніде не було згадано прізвища Супрун, "бо Зоряна нервує".

За 100 днів уряду нас лякали аудитом і перевірками, натравлювали на мене СБУ, погрожували тітушки, підсовували підсадних співробітників, давали нереалістичні доручення, що протирічать одне одному...

Жодного разу моя команда не відмовилася виконувати свій обов’язок державних службовців та виконувала всі найнедолугіші завдання.

Але заходити у найскладнішу реформу країни з керівництвом, яке замість підтримки і побудови команди думає лише про власне крісло - це було б прикрим самогубством.

Паралельно міністерство обростає все більшою кількістю персонажів з неоднозначною репутацією, які чекають на можливість відірвати шматочок державного бюджету: Тодуров, Запорожан, Амосова, Довганчин, Хобзей, Рижак, Чумак та інші.

Днями нам призначать державного секретаря, про виграш якого на конкурсі було відомо ще до його початку. Не дивлячись на обіцянки Олексія Гончарука про перезавантаження, оновлення, сильний та чесний конкурс, до нас призначають екс-держслужбовця із найбільш корумпованого державного органу".

Ми звернулися за коментарем до пресслужби МОЗ, аби отримати коментар міністерки Зоряни Скалецької.

Напередодні ввечері в ефірі ток-шоу "Зворотній відлік" на UA:Першому її питали, чому звільняються люди з МОЗ, в тому числі Петренко. На що вона відповіла:

"Певні особи очікували, що ми їх звільнимо у вересні для того певно скандалу. Деякі особи вичікували скандалу, а коли його нема, то в кінці-кінців хочеться піти. І деякі працівники МОЗ звільняються, бо не мають бажання і не мали з першого дня працювати з новою командою. Це не питання цінностей, а питання інших переконань, особистісних вподобань".

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук відреагував на ситуацію так:

"Я переконаний в тому, що у міністра охорони здоров'я Зоряни Скалецької є достатньо мудрості та професіоналізму підібрати команду самостійно, тому що саме людина, яка несе політичну відповідальність за реформу, має право формувати команду".

Нагадаємо, що з цим же формулюванням про розбіжність цінностей та відсутність стратегічного бачення у нової політичної команди заяву на звільнення написав голова Національної служби здоров'я Олег Петренко. Його відставку уже прийняв уряд.

"Для мене фундаментальна цінність – це довіра. Я хочу, щоб Національній службі здоров’я довіряли. Але довіри нема. У владі нас навіть недолюблюють трохи, ми їх дратуємо, – пояснював причини Петренко. – Було очевидно, що не можна брати на себе відповідальність за цілу галузь, не готуючись до цього і не маючи команди, приймати запропоновану команду, а потім починати її змінювати.

Зараз ми підходимо до дуже важливої стадії – імплементації реформи. І в цій ситуації міністерство схоже на мурашник – всі кудись біжать з якимись паперами, але насправді суть підмінена лозунгами й пустими балачками".

Сама міністерка про відставку Петренка сказала так:

"Для мене це слабодухість. І відсутність розуміння реальної відповідальності людини, яка очолювала НСЗУ. [...] Ефемерні обґрунтування, що щось не так і зняття з себе всієї відповідальності. Можна було взяти себе в руки".

На запитання lb.ua, чому міністерка обіцяє продовжувати розпочаті зміни, але при тому біля неї постійно опиняються люди, які завжди виступали проти реформи, вона відповіла так:

"Те що, хтось присутній на якихось заходах, не означає, що вони мають або матимуть якийсь вплив на мене чи хід реформи. Ми живемо в світі, де всі можуть між собою спілкуватись. Моє завдання - не ділити, а, щоб всі об’єдналися і працювали в єдиній системі охорони здоров'я".

Через напружену ситуацію навколо медичної реформи відставки міністерки Зоряни Скалецької та зменшення впливу на процеси голови комітету ВР з питань здоров'я нації Михайла Радуцького вимагали пацієнтські організації.