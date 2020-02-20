Простатит у жінок, самодіагностика раку, коронавірус та "дайте шось": як це – працювати аптекаркою

Катерина Хорощак головна редакторка УП. Життя
13005
20 лютого 2020

Дайте мені упаковку віагри по чотири таблетки.

По чотири закінчились, є тільки по вісім.

Ви хочете, щоб я затрахався в сиру доску? От всі ви жінки однакові!

Реклама:

З такими та іншими історіями щодень стикаються аптекарі. Прохання, претензії і розмови про особисте – все опиняється в їхніх вухах.

Перед фармацевтами ми наче голі – за назвою одного препарату вони можуть зрозуміти, що з нами не так. Як би ми це не приховували. Навіть коли "беремо для друга".

Фармацевтка Анна (ім’я ми змінили на прохання героїні) працює в одному зі спальних районів Києва. За останні шість років вона змінила чотири аптеки. 

Майже весь цей час Анна веде сторінку у твітері "Аптечні спостереження". "Українській правді. Життя" вона розповіла, як це – бути аптекаркою.

Чому в нас так часто хворіють? Бо лікують вірус антибіотиками. Фото: VisualGeneration/Depositphotos

Реклама:

ААААААААА. Коронавірус

Зараз люди приходять, ржуть, кажуть: "Дайте масочку, тут коронавірус ходить".

Але коли про вірус тільки-но розповіли, я перелякалася. Підходжу до прилавка, а там – два китайці.

Насправді кожного, кожнісінького року є якась зараза і підвищується захворюваність на звичайне ГРВІ.

От я хворію застудою раз на місяць. А як не хворіти, якщо на тебе постійно кашляють і чхають по 130 людей на день?

У сезон захворювань вигрібають все – простудку і протипростудку, від препаратів за 500 грн до ехінацеї. 

Чому в нас так часто хворіють? Бо лікують вірус антибіотиками, і п’ють багато протисимптоматичних, які не дають організму виробити свій імунітет.

Я часто пояснюю клієнтам, що треба просто пити якомога більше рідини. Але мені й продавати треба. 

Коли людина приходить і каже "Дайте мені те і те", я мовчки відпускаю

А якщо приходить і каже "Ой, порадьте, грошей немає". Тоді я і розповідаю, що треба робити.

 "Дайте шось"

Одна з основних категорій людей, які приходять в аптеку – бабусі.

Якщо вона вже заходить в аптеку, треба запастися терпінням, бо це буде надовго.

У бабусь мала пенсія, вони вишукують якомога дешевше. Ти по пластинці збираєш їм отакенні списки, виходить сума – і давай щось прибирати. 

Якщо їй з тобою сподобалося, то вона буде ходити тільки до тебе. 

Я можу й півгодини з нею говорити, мені не важко, бо це моя робота. Це не дратує, бо розумію, чому вона так робить.

Ще є категорія "мужчина зі списком". Це людина, якій нічого з препаратів замінити не можна. Все по списку.

"Не знаю, що хочу". Оце дуже важка категорія. Коли людина каже "В мене в боку колить, ногу стрЕляє, дайте шось".

А ще є п’яні. Якось прийшов чоловічок, п’яний – просто мертвий. Каже: "Дайте петрушу (капсули з ефірними маслами для нейтралізації запаху алкоголю, – ред.), бо жена занюхає, вб’є". Він цю петрушу виламав в руку, розсипав, став на четвереньки і ротом ловив.

Дуже часто зустрічаються "круті" люди, які насправді не знають, чого хочуть, але прийшли поставитися до людей, як до обслуги. Це важкі клієнти.

По-перше, вони тикають: "Дай мне то-то. От чего оно?" Ти розповідаєш. "Ой, уже не надо".

Є люди, які точно знають, чого хочуть. Якщо немає конкретного препарату, не проти замінити.

Буває так, що ліки пішли на перереєстрацію. А людині треба пити, і ми замінюємо препарат. А є такі, що вперто будуть шукати, й не знайдуть, бо якщо немає у постачальників, то немає по всій Україні.

Дуже дратує, коли людина приходить без рецепта. Наприклад, вона з рецепта як розібрала, так і переписала, й вже з цим списком прийшла до мене. Це такі перли!

Рецепти розбирати мені легко. Все за аналогією. Бачиш дози, яке захворювання. І тоді всі букви стають на місце.

В аптеці теж видно різницю між поколіннями. Старші люди не такі чемні, а з молодими – легко і приємно. Старше покоління все ж таки зазвичай ставиться до нас як до обслуги.

Весело, але не завжди 

Прийшов якось чоловік, взяв гематогенку, презервативи, змазку звичайну, змазку для анального сексу, закріплюючий препарат і анальгін. Повний набір: голова в неї не заболить, взагалі нічого не заболить. Перестрахувався.

Зараз у придбанні товарів для сексу немає нічого особливого – це як зайти хліба купити.

Ще приходять мужчіни напідпитку, які беруть таблеточку віагри для друга.

От коли просто заходить людина, просить таблетку, забирає її і виходить, я його не запам’ятаю. А якщо почне "А то для друга", то точно запам’ятається.

Нащо ти це говориш? Якщо не хочеш привертати увагу до своєї проблеми, не привертай.

Буває, що і з претензіями приходять, бо "не подіяло".

Якось чоловік брав дві таблетки віагри різної дози. Взяв. Пішов, через годину прийшов. Каже: "У вас воно хрінове, не працює". Почав вимагати сертифікат якості. У нас вони видаються у триденний термін. 

Через три дні не повернувся. Мабуть, таки подіяла.

Особливо цікаво спостерігати, коли чоловіки приходять за екстреною контрацепцією: "Дайте ту таблєтку, шоб не було".

Вони не жаліються. Вони такіііі нажахані. Таке відчуття, що вони щойно натягли штани і прибігли. І не могли дочекатися, поки відкриється аптека.

Якось зайшов молодий хлопець і каже: "Здраствуйте. У вас щось є від волос на жопі?". Чую, в кабінеті позаду мене вже регіт. І він це чує. А я з кам’яним лицем: "Ну є бритви, креми спеціальні".

Він подивився-покрутився і пішов, не взяв нічого.

А було: залітає чоловік і каже: "У вас є лампочки?" А я: "Ні, тільки свєчі". Думаю, ото завжди мріяла потрапити в анекдот!

Але не завжди працювати в аптеці – це працювати із жартами.

Часто доводиться вислуховувати те, що тобі не хочеться, бо йдуть не тільки з питаннями про здоров’я.

Коли вперше мені почали про життя розказувати, я думала: "Боже, нащо мені це". Але вислуховую – людина щаслива й фармацевт щасливий. 

Так роблять не всі, у кожного свій підхід до роботи. Хтось говорить, хтось – ні, а є й такі, що ще і самі починають розповідати.

Якщо людина заходить й іде одразу до каси, то зрозуміло, що зараз відбудеться товарообмін. Але якщо вона іде по колу, роздивляється, а потім вже йде до тебе, то скоріш за все буде балаканина.

Починається все з того, що "Ой, дайте мені якісь таблетки, бо чоловік п’є, б’є, допоможіть". Я не зупиняю, бо людина не прийшла, щоб їй сказали, куди звернутися.  Може виговоритися їй і допоможе.

У лікаря – потік людей, і він не завжди приділяє достатньо уваги, не бачить причини пояснювати те, що він призначив.

У нас же є таке поняття як фармопіка. Ми маємо пояснити, розжувати, покласти в ротика.

Коли горить, вже тоді йдуть до лікарів. 

До нас приходять, коли ще терплять, сподіваються, що пройде саме.

Або йдуть, коли вже край – за пілюлями для самогубства.

– Дайте щось від серця.

– Якщо від серця, то тільки до лікаря.

– Та ні, мені вже щоб вмерти – і все.

Просять препарати для серця, або кажуть: "Дайте мені якесь снодійне, щоб просто заснуть і не проснуться". А я не можу знати, чи жартує та людина, чи ні.

Просять переважно бабусі. Середнього віку люди з цим не приходять, а бабусям, особливо самотнім, вже жити не хочеться.

 Самодіагностика

Ох, ці іпохондрики! Приходить якось жінка в літах, вся така пишна.

От вона вичитала в інтернеті, що в неї простатит. Всі симптоми збігаються. Я кажу:

–  У вас немає передміхурової залози.

– Вам що, жалко?

Ну я й сую їй чайок. Не буду продавати дороге, бо жаль її.

З пухлиною мозку якось приходили. Кажуть: "Продайте мені щось".

Українці на 100% люблять самолікування. Частково через те, що – все-таки медицина не дуже доступна.

Буває, що заболіло, до лікаря записатися можна за тиждень, а болить в людини зараз. Що робити? На приватну клініку грошей немає. Тому йдуть до аптеки.

Якщо щось болить, то в 90% випадків те, що я дам, допоможе. Але це – не вирішення проблеми. Це недовготривале місцеве покращення.

Звісно, я ніколи не раджу від серця, як просять, чи від нирок. Тоді відправляю до лікаря.

Найчастіше самостійно лікують застуди, кашель, болі.

Але бувало і так, що приходить людина, а в неї гній з вуха тече. Вона цвяхом поколупалася, теплою олією залила. І я прошу: "Ідіть до лікаря". Не знаю, чи зрештою йдуть.

Дітей не лікуємо взагалі. Якщо кажуть "Дайте щось для дитини", одразу відправляємо до лікаря.

Одного разу залітає мама з дитиною, в дитини вже заплили очі, питає, що робити, кажу, "викликайте швидку", а вона "Я її не довезу". Тоді ми вкололи їй протиалергійне. Тут треба було допомагати.

Взагалі люди свято вірять в ліки, а не в профілактику. Вони вважають, що є чарівна таблетка від усього. А те, що це не так, не задумуються.

Бути аптекарем – це самовіддана праця. Якщо ти не готовий допомагати, жертвувати душевним і фізичним комфортом, то це не для тебе.

Важливо людям співчувати. Якщо ти ставишся до них як до бездушних, то не допоможеш.

Катерина Хорощак, УП. Життя

Вас також може зацікавити:

"Дайте щось дешевше": чи ризикуєте ви здоров'ям, купуючи такі ліки

Їж, гуляй, не нервуй, спи. 10 досліджень про здоровий спосіб життя

Ходова дата – 50 років. Як це – бути стриптизером, розповідає Mr. Tiko з Волині

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:

Олеся Островська-Люта

Український павільйон на Венеційській бієнале під загрозою

директорка Мистецького Арсеналу

Тамара Сухенко

Війна та книги. Зброя, інструмент зцілення та розвитку

співзасновник благодійного фонду "Бібліотечна країна", психолог, фасилітатор

Олексій Ерінчак

Місце мрій: чому книгарня нині більше, ніж просто магазин

засновник книгарні "Сенс"
 1932
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2873
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20615
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій