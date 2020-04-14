Головний санітарний лікар пояснив, чому тестування в Україні було низьким

Наталiя Бушковська спеціально для УП.Життя
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14 квітня 2020

Санітарний лікар Віктор Ляшко погодився, що тестування в Україні на початку спалаху було низьким.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді. Життя". 

 Санітарний лікар Віктор Ляшко погодився, що тестування в Україні на початку спалаху було низьким.

"Ми працювали по алгоритму Всесвітньої організації охорони здоров'я. 

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Помилка це чи не помилка – це ми оцінимо пізніше, коли будемо проводити дослідження, використовуючи навіть ті ж самі експрес-тести. 

По алгоритмах ВООЗ: спочатку ви тестуйте на грип, грипоподібні захворювання, аденовіруси, а після того, якщо немає позитивного результату, передавайте матеріали на коронавірусну хворобу в референс-лабораторії. 

Тому, можливо, на тому етапі, коли ми ставили грип, ми не продовжували тестувати на коронавірусну хворобу", пояснив він. 

Він додав, що потім алгоритми ВООЗ та МОЗ змінилися, а після жорсткішої комунікації та впровадження "гарячої лінії", кількість тестів підвищилась. 

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"Ми виходимо на 3 тисячі тестів в день", – каже Ляшко. 

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