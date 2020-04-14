Головний санітарний лікар пояснив, чому тестування в Україні було низьким

Санітарний лікар Віктор Ляшко погодився, що тестування в Україні на початку спалаху було низьким.

Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді. Життя".

Санітарний лікар Віктор Ляшко погодився, що тестування в Україні на початку спалаху було низьким.

"Ми працювали по алгоритму Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Помилка це чи не помилка – це ми оцінимо пізніше, коли будемо проводити дослідження, використовуючи навіть ті ж самі експрес-тести.

По алгоритмах ВООЗ: спочатку ви тестуйте на грип, грипоподібні захворювання, аденовіруси, а після того, якщо немає позитивного результату, передавайте матеріали на коронавірусну хворобу в референс-лабораторії.

Тому, можливо, на тому етапі, коли ми ставили грип, ми не продовжували тестувати на коронавірусну хворобу", – пояснив він.

Він додав, що потім алгоритми ВООЗ та МОЗ змінилися, а після жорсткішої комунікації та впровадження "гарячої лінії", кількість тестів – підвищилась.

"Ми виходимо на 3 тисячі тестів в день", – каже Ляшко.

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