"Пацієнти" купують костюми з міжнародним стандартом удвічі дешевше, ніж МОЗ

Благодійний фонд "Пацієнти України" закуповує захисні костюми з тим же стандартом, який вимагає Міністерство охорони здоров’я (EN 14126:2003), але удвічі дешевше – за 215 гривень.

МОЗ витрачає 488 гривень на один костюм.

Про це пише організація на своїй сторінці у Facebook.

Костюми – українського виробництва, їх відшиває ТОВ "Тезаурус", що розташований у Вінницькій області.

В організації є фото паспорта на захисні костюми, в якому вказано стандарт EN 14126:2003.

"Крім того, стандарт, яким прикривається МОЗ, який нібито гарантує дуже надійний захист лікарів, не передбачає тестування на вірусних інфекціях.

Тобто, стандарт EN 14126:2003, яким керується МОЗ, не стандартизується щодо респіраторних вірусних інфекцій.

Для перевірки стандарту використовується тест на бактеріях. Це означає, що ніхто у світі немає відповіді щодо проникнення через них коронавірусів. Напевно, тільки наш МОЗ", – пишуть пацієнти.

В організації повідомляють, що комбінезони біозахисту створюють додатковий захист лише у місцях прилягання окулярів, масок або респіртаорів. І додають впевненості лікарям при перебуванні у зараженій зоні. Китайські, українські чи німецькі костюми, якщо вони не ізоляційні, пропускають віруси.

Нагадаємо, для того, щоб купити захисні костюми для медиків, МОЗ спочатку звернулися до свого держпідприємства "Медичні закупівлі", щоб ті закупили костюми.

Орієнтовна ціна за костюм, на яку розраховував МОЗ і його керівництво, була близько 400 грн.

Держпідприємство "вторгувало" кращу ціну і домовилося з українським виробником, що ті поставлять костюми по 245 грн за штуку, або на 40% дешевше за рахунок великої партії товару.

Тендер був проведений відповідно до всіх вимог щодо якості, які раніше публікувало міністерство та відповідно до якого закуповували костюми всі області, лікарні та навіть волонтери.

Але міністр охорони здоров'я Максим Степанов відмовився підписувати документи та купувати костюми за нижчою ціною.

МОЗ переоголосило тендер і менше ніж за добу знайшло переможця з ціною майже в 2 рази вищою за попередню, а саме по 488 грн за одноразовий костюм.

Також у міністерстві дописали ще одну вимогу до сертифікації, відповідно до якої майже все, що купувалося до того в Україні – не підходить.

Спершу у МОЗ сказали, що від українських костюмів відмовилися, бо у них проблема зі швами.

"За висновками Держспоживслужби, цей одяг робочий, він не має повної ізоляції.

Там шви прошиті голкою. А вони мають бути проклеєні, щоб забезпечити повну ізоляцію", – зазначила Шаталова.

В Офісі президента назвали трохи іншу причину відмови від українських виробників – у вітчизняних немає відповідної тканини.

Раніше очільник МОЗ назвав маніпуляцією звинувачення у закупівлі костюмів лікарям за завищеними цінами.

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