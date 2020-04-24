Вже третій препарат, який нібито лікує COVID-19, не пройшов перші випробування

"Ремдесивір" – препарат, який експериментально застосовують для лікування COVID-19, не показав свою ефективність в першому клінічному дослідженні.

Про це йдеться у звіті, який випадково опублікувала Всесвітня організація охорони здоров’я і потім видалила, але його встигло побачити видання Financial Times.

Це один з препаратів, який Дональд Трамп назвав "багатообіцяючим". Він також є в українському протоколі лікування COVID-19.

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Раніше дослідження провалили антималярійні препарати "Гідроксихлорохін" та "Хлорохін".

Китайське дослідження показало, що "Ремдесивір", розроблений американською компанією Gilead Sciences, не поліпшував стан пацієнтів і не зменшував присутність патогена в крові.

У дослідженні брали участь 237 пацієнтів.

158 пацієнтів приймали "Ремдесивір", а 79 отримували стандартну терапію плацебо. Різниці майже не було.

Через місяць серед тих, хто приймали препарат, померло 13,9% пацієнтів. Серед тих, хто отримували плацебо, померли 12,8%.

Новини про невдачу були розміщені в базі даних клінічних випробувань Всесвітньої організації охорони здоров'я, але їх пізніше видалили.

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Представник ВООЗ заявив, що інформацію завантажили занадто рано випадково.

"Проєкт документа для ВООЗ надали його автори. Його випадково розмістили на сайті і вилучили, як тільки помилку помітили.

Дослідження проходить рецензування, і ми чекаємо остаточної версії, перш ніж коментувати", – сказав Тарік Ясаревіч, представник ВООЗ.

У 18 пацієнтів також з’явилися побічні ефекти від препарату. Тому люди перестали його вживати.

У короткому звіті деталей про побічні ефекти не було.

Компанія-виробник Gilead Sciences наголосила, що в звіт включені "недоречні характеристики дослідження".

"Важливо те, що це дослідження було припинено достроково через невелику залученість, тому на його основі недостатньо робити статистично значимі висновки.

Через це результати дослідження непереконливі, хоча тенденції в даних свідчать про потенційну користь від препарату, особливо серед пацієнтів, які отримували лікування на ранніх стадіях захворювання", – йдетсья в заяві компанії.

До цього часу використання "Ремдесивіру" при лікуванні коронавірусу грунтувалися на дослідженнях, які не відповідали науковим стандартам рандомізації і наявності контрольної групи.

Раніше дослідження, опубліковане в Медичному журналі New England Journal of Medicine, показало ранні позитивні результати щодо "Ремдесивіру".

У ньому 68% пацієнтів приймали цей препарат.

Проте дослідження було не офіційним випробуванням, а скоріше зіставленням даних від пацієнтів, яким давали препарат на основі "співчуття" - і не порівнювали з жодною з контрольних груп.

"Ремдесивір" є противірусним препаратом, який також випробовували проти лихоманки Ебола в Африці, але значимих результатів не було.

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