В Україні не існує вітчизняних костюмів біологічного захисту від COVID-19 – глава МОЗ

В Україні немає сертифікованого виробництва, яке може виготовляти костюми біологічного захисту для боротьби з коронавірусом.

При цьому апарати штучної вентиляції легень, маски та респіратори частково закуповуються у місцевих виробників.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу четвертого травня.

Реклама:

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов

"Одним із пріоритетних завдань МОЗ є забезпечення наших медичних закладів та медичних працівників засобами індивідуального захисту – це маски, респіратори, костюми біологічного захисту, а також необхідне медичне обладнання.

Апарати штучної вентиляції легень ми намагаємось закупити саме в українського виробника.

Вони відповідають всім необхідним стандартам, проте їхня вартість дешевша ніж в європейських та світових аналогів.

За відповідними стандартами у нас також виготовляються маски та респіратори, але для збільшення їхньої кількості необхідно переоснащувати відповідні підприємства.

Що стосується костюмів біологічного захисту, в Україні не існує сертифікованого виробництва саме тих костюмів біологічного захисту, які використовуються медичними працівниками для безпечного виконання своєї роботи під час лікування хворих на COVID-19", – повідомив міністр.

Реклама:

За словами Максима Степанова, задля такого виробництва потрібно зробити відповідне переоснащення підприємств і в цьому має допомогти держава.

МОЗ планує провести відповідні консультації з виробниками стосовно того скільки часу та якої допомоги вони потребують для відкриття виробництва.

"На рівні міністерства економіки потрібно створити відповідну робочу групу, відпрацювати ці питання та запустити виробництво необхідних речей саме в Україні", – додав очільник міністерства.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я розпочало перевірку регіонів, щодо якості костюмів індивідуального захисту для медичних працівників.

А інформацію про закупівлю костюмів для медиків за завищеною ціною Максим Степанов назвав маніпуляцією.

При цьому, раніше народний депутат від партії "Голос" Олександра Устінова оприлюднила інформацію про закупку МОЗом засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) для лікарів за ціною 488 грн за одноразовий костюм.

При тому, що українські виробники поставлять костюми по 245 грн за штуку.

В Офісі президента причиною такого рішення назвали відсутність у відчизняних виробників спеціальної тканини для захисту, а у МОЗ поскаржились на неправильні шви у захисних костюмах.

Вас також може заціквити:

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.