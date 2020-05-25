Термін подачі документів на очільника НСЗУ продовжили – Степанов

Термін подачі документів на повторний конкурс на голову Національної служби здоров'я України продовжили до середи 27 травня.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 25 травня.

"Відповідно до прийнятих рішень був оголошений добір, починаючи з 22 травня, і кінцевий термін прийняття документів був сьогодні (25 травня – ред.) о 18 годині.

Але я отримав відповідні питання від людей, які нібито не встигають подати всі документи, тому було прийняте ріщення продовжити терміни, це дозволяє закон до 5 днів прийняття документів.

Кінцевий термін зараз продовжено до середи, 27 травня, до 18 години", - повідомив Степанов.

Очільник МОЗ Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

"НСЗУ відіграє таку певну роль в рефрмуванні системи охорони здоров’я, ситеми фінансування охорони здоров’я на сьогодні. У нас сьогодні всі без винятку кошти на фінансування медзакладів і лікарів ідуть через НСЗУ по укладених контрактах", – так міністр пояснив роль НСЗУ в системі охорони здоров'я.

Нагадаємо, що раніше Степанов відхилив усі три кандидатури на голову Національної служби здоров'я України, які пройшли до фіналу конкурсу.

Кандидатами на посаду були в. о. очільника НСЗУ Оксана Мовчан, заступниця голови НСЗУ Наталія Рябцева та директор Департаменту договірної роботи НСЗУ Андрій Віленський.

21 травня на пресбрифінгу Степанов пояснив своє рішення тим, що кандидати не підійшли за баченням та якостями.

"Згідно з законодавством, я, як міністр, мав провести відповідну співбесіду з трьома людьми, які дійшли до фіналу.

Жоден з цих людей на мою думку не підходить на посаду голови НСЗУ по своїм якостям, по своєму баченню, по тому, як він себе бачить на цій посаді.

Далі в нас є процедура встановлена законодавством. Яким чином відбувається добір на цю посаду, він буде зроблений відповідно до законодавства. Тому в найближчий термін у нас буде голова НСЗУ", – сказав він.

Довідка: НСЗУ – це орган, який створили у рамках медреформи у 2017 році. Він контролює всі виплати в сфері охорони здоров`я, обирає лікарні, які отримуватимуть гроші від держави, та контролює розподіл більш як 100 мільярдів гривень щороку на оплату послуг пацієнтів.

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