До Одеси можна: Степанов каже, що в час пандемії COVID-19 відмовлятися від відпочинку не варто

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов вважає, що не варто відмовлятися від відпочинку в сьогоднішніх умовах пандемії COVID-19, але потрібно дотримуватися правил.
Про це він розповів в інтерв’ю НВ.
На запитання "Ви бачили фотографії переповнених пляжів Одеси? Чи варто зараз їхати на відпочинок?", Степанов відповів так:
"Не думаю, що варто відмовлятися. Потрібно дотримуватися встановлених правил.
Наприклад, коли ви знаходитесь на пляжі, дотримуйтеся дистанції в півтора метра.
Хочу достукатися до людей і пояснити: це не борг перед Україною, а ваше здоров’я. Пальці в розетку не сують, тому що це може вбити. COVID-19 теж може".
Проте варто зважати на те, що кільсть хворих на COVID-19, за даними Нацслужби здоров'я, в Одеській області зростає.
|Скріншот із дашборду НСЗУ
Нагадаємо, у МОЗ раніше розповіли, за яких умов можна купатися.
МОЗ радить:
- не відвідувати пляжі людям з групи ризику: літні люди та люди з хронічними захворюваннями;
- дотримуватись безпечної дистанції (не менше 2 метрів);
- дотримуватись правил особистої гігієни: мити руки, чхати і кашляти в одноразову серветку, використовувати маски.
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