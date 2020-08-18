Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер чоловік, якому на початку серпня вперше в Україні пересадила підшлункову залозу.

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

У медзакладі зазначили, що тривалий час стан чоловіка був стабільним, але потім різко погіршився, судини затромбувалися, тож ані операція, ані подальша реанімація не мали ефекту.

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"На жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Це величезна втрата не лише для його рідних, а і для усього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка.

Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - повідомили у лікарні.

Там наголошують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів.

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія", - додали у медзакладі.

За останні дев’ять місяців командою їхніх лікарів з допомогою колег з Інституту серця та Німеччини спершу у Ковелі, а потім у Львові було успішно трансплантовано 11 нирок та 4 серця.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора.

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