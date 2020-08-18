Помер чоловік, якому вперше в Україні пересадили підшлункову залозу

У львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги помер чоловік, якому на початку серпня

Про це повідомили на сторінці лікарні у Facebook.

У медзакладі зазначили, що тривалий час стан чоловіка був стабільним, але потім різко погіршився, судини затромбувалися, тож ані операція, ані подальша реанімація не мали ефекту.

"На жаль, Андрій, наш пацієнт із пересадженою підшлунковою залозою, помер… Це величезна втрата не лише для його рідних, а і для усього нашого колективу та тих, хто вболівав і переживав за чоловіка.

Усі ці дні наші лікарі буквально жили з ним у реанімації. Цілодобовий супровід, медикаменти, контроль іноземних колег: ми робили все від нас залежне, аби Андрій відновився після операції", - повідомили у лікарні.

Там наголошують, що трансплантація підшлункової залози – це одна із найскладніших операцій з пересадження органів.

"Світова статистика говорить про те, що кожен третій пацієнт після такої операції не виживає, у той час як два інші отримують шанс жити повноцінно. Ми щиро хотіли, аби цей шанс був і у Андрія", - додали у медзакладі.

За останні дев’ять місяців командою їхніх лікарів з допомогою колег з Інституту серця та Німеччини спершу у Ковелі, а потім у Львові було успішно трансплантовано 11 нирок та 4 серця.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора.

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