В Україні вперше зробили трансплантацію підшлункової залози

У львівській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги вперше зробили трансплантацію підшлункової залози ввечері 6 серпня.

Про це повідомив Міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу 7 серпня.

Але це не перша транплантація, яку робили в цій лікарні та Україні загалом.

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"В нашій країні практично вночі була вперше зроблена трансплантація підшлункової залози.

Взагалі зробили три операції: пересадку серця, пересадку нирки. І третя операція - людині зробили пересадку нирки та підшлункової залози", - розповів Степанов.

"Серце отримав Василь із Чернівців. Йому 45 років. Власний орган чоловіка три роки тому з ладу вивела пневмонія з ускладненнями. Він уже ледь тримався і без операції довго не прожив би", - пише журналістка Ірина Заславець.

За словами Степанов, питання трансплантації є "надпріоритетом для МОЗ".

"Ми хочемо за 2,5-3 роки здобути странсплантаційну незалежність, щоб ми наших громадян не відправляли за кордон.

Бо ми щороку відправляємо їх, перераховуємо (гроші - ред). Наприклад, в цьому році мільярд гривень в нас закладено на лікування людей за кордоном.

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Якщо ми будемо говорити про суми коштів, які ми витрачаємо на лікування за кордоном, і розвинемо трансплантацію в нащій країні, то кількість людей, яким ми врятуємо життя, збільшиться в рази", - додав міністр.

За його словами, в Україні трансплантації коштують дешевше, інколи в 4-5 разів.

"Кожного року в нас трансплантації потребують близьео 5 тисяч осіб.

Кожного дня в нас помирає приблизно 9 людей, які не дочекалися трансплантації", - розповів Степанов.

Нагадаємо, у квітні 2020 року в Україні вперше пересадили кістковий мозок від неродинного донора.

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