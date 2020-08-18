Чи обов'язково робити дитині щеплення для відвідування школи – МОЗ

Дитину потрібно вакцинувати згідно з календарем щеплень, і в школі можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання цього графіку.

Це під час брифінгу 18 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Питання, на яке він відповідав, звучало так: "Чи обов’язковою є карта профілактичних щеплень для відвідування школи?"

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Також він повідомив, що за календарем щеплень дітям віком від 7 до 14 років їй не проводиться вакцинацію або ревакцинацію.

"Якщо ми говоримо про карту профілактичних щеплень, то якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, то віком від 7 до 14 років їй не проводиться вакцинацію або ревакцинацію.

Тому дуже важливо вчасно робити щеплення дитині, і в такому випадку це не потрібно робити при школі.

В той же час в школі вас можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання календаря щеплень", - розповів Степанов.

Проте, відповідно до календаря, дітям у 14 років вводять шосту дозу вакцини від поліомієліту.

Нагадаємо, що ще у 2019 році тодішні очільниці МОЗ і МОН Уляна Супрун та Лілія Гриневич розповідали, що невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.

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Ось як вони це пояснюють.

Стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.

Ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні - ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору.

Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.

Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.

У постанові сказано, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей.

Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я.

Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню.

Також ексміністерка МОН Ганна Новосад розповідала, хто відповідатиме за невакцинованих дітей в школі.

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