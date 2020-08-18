Чи обов'язково робити дитині щеплення для відвідування школи – МОЗ

Дитину потрібно вакцинувати згідно з календарем щеплень, і в школі можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання цього графіку.
Це під час брифінгу 18 серпня повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Питання, на яке він відповідав, звучало так: "Чи обов’язковою є карта профілактичних щеплень для відвідування школи?"
Також він повідомив, що за календарем щеплень дітям віком від 7 до 14 років їй не проводиться вакцинацію або ревакцинацію.
"Якщо ми говоримо про карту профілактичних щеплень, то якщо дитину вакцинували згідно з календарем щеплень, то віком від 7 до 14 років їй не проводиться вакцинацію або ревакцинацію.
Тому дуже важливо вчасно робити щеплення дитині, і в такому випадку це не потрібно робити при школі.
В той же час в школі вас можуть попросити надати відповідну довідку щодо дотримання календаря щеплень", - розповів Степанов.
Проте, відповідно до календаря, дітям у 14 років вводять шосту дозу вакцини від поліомієліту.
Нагадаємо, що ще у 2019 році тодішні очільниці МОЗ і МОН Уляна Супрун та Лілія Гриневич розповідали, що невакциновані діти, за винятком тих, які мають медичні протипоказання до вакцинації, не зможуть відвідувати дитячі садки та школи з іншими учнями.
Ось як вони це пояснюють.
Стаття 15 закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає: дітям, які не отримали щеплень за Національним календарем, відвідувати заклади освіти не дозволяється.
Ця норма покликана захистити здоров’я та життя дітей, адже в Україні - ускладнена епідемічна ситуація та вже два роки триває спалах кору.
Перебування нещеплених дітей в організованих колективах створює ризик виникнення спалахів інфекційних хвороб, що є загрозою для життя та здоров’я не лише учнів, а й членів їхніх сімей та працівників закладів освіти.
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Раніше Верховний суд підтвердив, що садочки і школи мають право не допускати невакцинованих дітей до освітніх закладів.
У постанові сказано, що держава має забезпечити баланс між правом дитини отримати дошкільну освіту і правами інших дітей.
Коли індивідуальний інтерес протиставляється загальному інтересу суспільства, перевагу має загальне благо на безпеку та охорону здоров’я.
Це рішення – остаточне в справі, яка розглядалася в судах різних інстанцій ще з 2016 року, та не підлягає оскарженню.
Також ексміністерка МОН Ганна Новосад розповідала, хто відповідатиме за невакцинованих дітей в школі.
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