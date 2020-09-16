В "червоних зонах" школи не закриватимуть автоматично – уряд

Рішення про заборону роботи шкіл і дитсадків у "червоній" зоні спільно прийматимуть державна та регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС).

Про це сьогодні, 16 вересня, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на засіданні Кабміну.

Також уряд змінив правила віднесення регіонів до "червоної" зони.

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Тепер найвищий рівень епідеміологічної небезпеки в регіонах буде вводитися за умови п’ятикратного перевищення середньої по країні захворюваності на коронавірус.

Нагадаємо, що раніше прем’єр Денис Шмигаль заявляв, що школи в регіонах червоної карантинної зони закриватимуть на карантин, як під час епідемії грипу.

Денис Шмигаль

"У тих регіонах, де є "червоні" обмеження, звісно, буде введений карантин – такий самий, який вводиться за інших епідемій.

Наприклад, коли епідемія грипу або якась інша інфекція, то закривають школи на два тижні, діти вчаться вдома дистанційно, а потім знову йдуть у школу", – сказав тоді він в інтерв’ю Радіо Свободі.

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