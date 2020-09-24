Ляшко прогнозує, що скоро почнуть масово використовувати новий тест на COVID-19

Наталiя Бушковська журналістка УП.Життя
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24 вересня 2020

При перетині авіакордонів всім будуть робити експрес-тести на антигени замість ПЛР-тестів, які роблять зараз. 

Такі прогнози озвучив в інтерв’ю у програмі "Новий день" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

"Зараз при перетині кордонів роблять тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест), я думаю, що найближчим часом ця динаміка зміниться і всім будуть робити експрес-тести на антигени, оскільки вони лише виходять на ринок", пояснив Ляшко. 

Для тесту на антиген зразок береться так само як для ПЛР-тесту з носоглотки.

Антиген це по суті і є сам збудник хвороби. 

 

Для тесту на антиген зразок береться так само як для ПЛР-тесту з носоглотки.

Фото: photoquique/Depositphotos

В класичній імунології до антигенів відносять віруси, бактерії, мікроскопічні гриби, цілі клітини тваринного походження. 

Нагадаємо, що раніше використовувалися експрес-тести на наявність антитіл. Для них брали кров з пальця. 

Антитіла це білкові сполуки, які організм виробляє, як реакцію на антигени та інші чужорідні речовини. 

Сьогодні у Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген. 

Центр з контролю захворюваності США 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген.

"Вони вже використовуються у США, і Всесвітня організація охорони здоров’я також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території нашої держави", пояснював Ляшко на початку вересня. 

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