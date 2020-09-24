Ляшко прогнозує, що скоро почнуть масово використовувати новий тест на COVID-19

При перетині авіакордонів всім будуть робити експрес-тести на антигени замість ПЛР-тестів, які роблять зараз.

Такі прогнози озвучив в інтерв’ю у програмі "Новий день" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Зараз при перетині кордонів роблять тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест), я думаю, що найближчим часом ця динаміка зміниться і всім будуть робити експрес-тести на антигени, оскільки вони лише виходять на ринок", – пояснив Ляшко.

Для тесту на антиген зразок береться так само як для ПЛР-тесту – з носоглотки.

Антиген – це по суті і є сам збудник хвороби.

Для тесту на антиген зразок береться так само як для ПЛР-тесту – з носоглотки. Фото: photoquique/Depositphotos

В класичній імунології до антигенів відносять віруси, бактерії, мікроскопічні гриби, цілі клітини тваринного походження.

Нагадаємо, що раніше використовувалися експрес-тести на наявність антитіл. Для них брали кров з пальця.

Антитіла – це білкові сполуки, які організм виробляє, як реакцію на антигени та інші чужорідні речовини.

Сьогодні у Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген.

Центр з контролю захворюваності США 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген.

"Вони вже використовуються у США, і Всесвітня організація охорони здоров’я також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території нашої держави", – пояснював Ляшко на початку вересня.







