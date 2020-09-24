Ляшко прогнозує, що скоро почнуть масово використовувати новий тест на COVID-19

При перетині авіакордонів всім будуть робити експрес-тести на антигени замість ПЛР-тестів, які роблять зараз.
Такі прогнози озвучив в інтерв’ю у програмі "Новий день" головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Зараз при перетині кордонів роблять тест на полімеразну ланцюгову реакцію (ПЛР-тест), я думаю, що найближчим часом ця динаміка зміниться і всім будуть робити експрес-тести на антигени, оскільки вони лише виходять на ринок", – пояснив Ляшко.
Для тесту на антиген зразок береться так само як для ПЛР-тесту – з носоглотки.
Антиген – це по суті і є сам збудник хвороби.
|
В класичній імунології до антигенів відносять віруси, бактерії, мікроскопічні гриби, цілі клітини тваринного походження.
Нагадаємо, що раніше використовувалися експрес-тести на наявність антитіл. Для них брали кров з пальця.
Антитіла – це білкові сполуки, які організм виробляє, як реакцію на антигени та інші чужорідні речовини.
Сьогодні у Сполучених Штатах Америки вже зареєстровано чотири виробники швидких тестів на антиген.
Центр з контролю захворюваності США 29 серпня випустив рекомендації щодо стратегії тестування швидкими тестами на антиген.
"Вони вже використовуються у США, і Всесвітня організація охорони здоров’я також оновлює протокол, який відразу буде використано і в стратегії збільшення кількості тестувань на території нашої держави", – пояснював Ляшко на початку вересня.
Вас також може зацікавити:
Як відрізнити COVID-19 від інших схожих хвороб
МОЗ думає над тим, щоб приватні лабораторії тестували на COVID-19 за держкошт
45% відсотків українців вважають, що влада оптимально бореться з COVID-19
Степанов запевняє, що в Україні всього вистачає для тестування на COVID-19. Це не так
Що робити, якщо з'явилися симптоми COVID-19. Алгоритм дій від НСЗУ
Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.
А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.