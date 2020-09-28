Не всі медики можуть отримати обіцяну підвищену зарплату до кінця вересня

Наприкінці вересня українські медики мали отримати підвищену заробітну плату.

Проте, за словами президента Володимира Зеленського, договорів про доплату медикам підписали менше ніж на чверть від поданих заявок.

Про це Зеленський заявив під час селекторної наради з прем'єр-міністром, урядовцями та представниками правоохоронних органів, йдеться на сайті Офісу президента.

"Вже кінець місяця, і медпрацівники за декілька днів мають одержувати зарплати, а згідно з даними, які я отримав, договорів про доплату медикам підписано менше ніж на чверть від поданих заявок", – розповів Зеленський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час наради зазначив, що Національна служба здоров'я України почала проводити оплати закладам за укладеними договорами для забезпечення доплат медичним працівникам з 25 вересня.

За його словами, протягом наступних двох днів 500 лікарень отримають кошти. Інші заклади отримають їх після підписання ними контрактів до кінця тижня.

Фото: zurijeta/Depositphotos

Раніше міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявляв, що наприкінці вересня українські медики мають отримати підвищену заробітну плату.

Президент сказав, що нині надто мало лікарень уклали угоди з Національною службою здоров’я України для отримання доплат, і Міністерство охорони здоров’я має тримати цей процес під контролем.

"Важливо зазначити, що понад 200 закладів ще досі не подали пропозиції про укладення договору з НСЗУ, що унеможливлює вчасну виплату доплат медичним працівникам.

Контроль за виплатами – особисто на міністрі охорони здоров'я", – сказав Шмигаль.

Це підвищення мало відбутися через доплати.

"Ці доплати застосовуються для всіх без виключення медичних працівників.

Наприкінці вересня чи в перших числах жовтня, коли вони отримують заробітну плату за вересень, вони повинні отримати цю доплату", – сказав Степанов.

Степанов пояснив, що через те, що договори укладаються через Національну службу здоров'я (НСЗУ), головні лікарі повинні подати заявки – штатний розклад свого лікувального закладу, щоб отримати відповідні кошти на здійснення цих доплат.

Нагадаємо, що 22 вересня на селекторній нараді президент Володимир Зеленський звернувся до очільника МОЗ з питанням: "На якому етапі підвищення зарплат медикам".

Урядовець відзвітував, що нині Національна служба здоров’я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено.

Президент також звернувся до міністра охорони здоров’я з вимогою пояснити, чому досі не витрачено 100 мільйонів гривень, передбачених у бюджеті на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень.

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