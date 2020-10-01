З коронавірусного фонду не купили жодного апарату ШВЛ – голова Рахункової палати

Гроші із Фонду з боротьби з коронавірусом пішли на будівництво доріг та амбулаторій, на соціальні виплати населенню, доплати медикам і правоохоронцям.

Проте апарати для штучної вентиляції легень на кошти фонду не закуповували.

Про це голова Рахункової палати Валерій Пацкан повідомив в ефірі Українського радіо.

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Всього було витрачено 25 мільярдів гривень:

12,6 млрд грн – на будівництво доріг та амбулаторій,

9,2 млрд грн – виплати по безробіттю, частковому безробіттю, на дітей ФОП, страхові виплати та матеріальна допомога медикам,

2,8 млрд грн – доплата до зарплати МВС, МОЗ і виконавчої служби,

289 млн грн – закупівля обладнання, засобів індивідуального захисту.

"ШВЛ закуповувалися в інший спосіб, не з ковідного фонду – і меценатами, і державні органи, в тому числі МВС, для себе закупляли. З ковідного фонду ШВЛи на сьогодні не закуплено", - сказав Пацкан.

Фото: b.zyczynski/Depositphotos

За його словами, наразі існує проблема із закупівнею апаратів штучної вентиляції легень.

"Зараз відбуваються тендери на загальну суму 1,5 млрд грн. Два тендери – на 630 млн грн на закупівлю 20 стаціонарних агіографічних рентгенівських цифрових систем і 6 тендерів на 913 млн грн – на закупівлю 60 комп’ютерних томографів для опорних лікарень.

Самі ШВЛ ми повинні були закупити, оголошено було тендер на закупівлю 100 апаратів, строк поставки був до 30 жовтня. Перший тендер оголошено 16 липня, провели аукціон – мали до 15 вересня закупити 50 апаратів. На нього вийшли 6 учасників", - сказав він.

Пацкан зазначив, що лише двоє запропонували товари, які відповідали вимогам, але згодом виявилося, що перший постачальник не мав досвіду постачання відповідних товарів, а другий мав факти невиконання попередніх договорів.

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Зараз триває новий тендер.

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