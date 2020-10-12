Коронавірус живе на поверхні вашого телефону 28 днів: нове дослідження

Коронавірус живе до 28 днів на склі, нержавіючій сталі і банкнотах.

Це виявили аналітики дослідницького центру уряду Австралії. Їх робота опублікована у журналі Virology Journal.

Вчені спеціально обрали для дослідження предмети, які найбільш поширені в громадських місцях, таких як лікарняні палати і громадський транспорт, а також те, до чого ми найчастіше торкаємося протягом дня – мобільні телефони і банкноти. Їх протестували при температурі 20°C, 30°C и 40°C.

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"Ці результати показують, що SARS-CoV-2 може залишатися живим і заразним протягом більш тривалого часу, ніж це вважалося до цього", – йдеться у дослідженні.

Вчені виявили, що чим більше нагрівали матеріал, тим більше це впливало на термін "живучості" віруса.

Коронавірус живе на поверхні вашого телефону 28 днів.

Фото Deliris/Depositphotos

Дослідження показало, що вірус, який нагрівали до 20°C на склі, пластикових купюрах, нержавіючій сталі, паперових грошах, був активний 28 днів по тому. Але на матеріалах із бавовни лише 9 днів.

На нержавіючій сталі, пластикових банкоматах і склі нагрітих до 30°C термін "живучості" вірусу скорочується до 7 днів, і до 3 днів на бавовняній тканині.

При 40°C вірус зберігався значно менше, до 48 годин, включаючи всі поверхні, крім бавовни на якій не було ніяких слідів вже після 24 годин.

Ці результати заперечують висновки попередніх досліджень, опубліковані в журналі Lancet, тоді вважали, що вірус може жити до 6 днів на поверхнях з нержавіючої сталі або пластику і до 3 днів на банкоматі і склі.

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В квітні вчені зі Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Гонконгу заявляли інше, що на медичних масках вірус може "жити" до 7 днів.

Для перевірки живучості SARS-CoV-2 п'ять мікролітрів вірусної культури за допомогою піпетки наносили на різні поверхні при відносній вологості повітря близько 65%.

Так вчені з'ясували, що коронавірус більш стійкий на гладких поверхнях.

На cанітарно-гігієнічному папері і серветках його не знаходили вже через три години. З обробленої деревини і тканин, зокрема одягу, вірус зникав на другий день, з банкнот і скла – тільки на четвертий. На зовнішньому шарі медичних масок SARS-CoV-2 міг жити до 7 днів. Проте на сьомий день його концентрація становила приблизно 1% від початкового показника. На внутрішньому шарі маски коронавірус залишався активним протягом 4 діб.

Тоді як Гарвардська медична школа заявляла, що на пластмасі і нержавіючій сталі коронавірус може перебувати 2-3 дні.

"Це справді підкреслює важливість миття рук та дезінфекції, де це можливо, і, безсумнівно, протирання поверхонь, які можуть контактувати з вірусом", – сказав провідний дослідник австралійського дослідження Шейн Рідделл.

Всі експерименти проводились у темряві, щоб усунути вплив ультрафіолету, оскільки дослідження показали, що прямі сонячні промені можуть вбити вірус.

"Отже, в реальному світі результати, швидше за все, будуть коротшими, ніж те, що ми змогли показати", – пояснив Рідделл агентству Reuters.

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