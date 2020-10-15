Здорові молоді люди, ймовірно, не отримають вакцину від COVID-19 до 2022 року – ВООЗ

Здоровим молодим людям, можливо, доведеться чекати вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2 до 2022 року, тому що її насамперед потрібно віддавати медичним працівникам і людям з груп ризику.

Про це заявила головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сумья Свамінатан, повідомляє The Guardian.

За її словами, незважаючи на численні випробування вакцини від коронавірусу, масова вакцинація найближчим часом малоймовірна.

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"Я думаю, що здорововій молодій людині, можливо, доведеться почекати до 2022 року, щоб отримати вакцину", - сказала вона.

Свамінатан сподівається, що до 2021 року буде принаймні одна ефективна вакцина, але вона буде доступна тільки в "обмежених кількостях".

Фото: erig76/Depositphotos

За її словами, потрібно вакцинувати мінімум 70% населення, щоб перервати поширення вірусу.

Стратегічна консультативна група експертів ВООЗ з імунізації нещодавно опублікувала гайд для країн, як пріотеризувати групи людей для вакцинації.

Свамінатан також застерегла від самозаспокоєння щодо рівня смертності від вірусу, заявивши, що зі збільшенням числа випадків смертність також буде рости.

"Зростання смертності завжди відстає від зростання випадків захворювання на пару тижнів", - сказала вона.

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