Україна має можливість запустити власне виробництво вакцин – Степанов

Україні необхідно забезпечити виробництво власних вакцин проти дифтерії, правця, кору та інших хвороб.

І така можливість, за словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, є, повідомляють на Facebook-сторінці МОЗ.

Міністр каже, що місцеві виробники до цього готові: є відповідні потужності та спеціалісти.

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"Ми маємо створити своє виробництво вакцин. Наша країна повинна мати повністю своє забезпечення вакцинами. Це шлях не швидкий.

Це неможливо зробити за пів року, але наші виробники готові до цього приступити.

Принаймні три виробники, з якими ми розмовляли, які мають відповідні потужності. Я кажу про ті вакцини, якими ми користуємося постійно: проти дифтерії, правця, кору.

Це питання нашої біобезпеки", – зазначив Степанов.

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

З календарем щеплень ви можете ознайомитися за посиланням.

Степанов додав, що Україна повинна мати власне виробництво вакцин, навіть якщо на першому етапі це буде дорожче.

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