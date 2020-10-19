У МОЗ розповіли, в яких регіонах уклали найменше декларацій із сімейними лікарями

Найменше декларацій із сімейними лікарями підписали у Донецькій і Луганській областях - це 34 і 24%.
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак під час брифінгу 19 жовтня.
За її словами, всього 30 млн і 600 тисяч громадян України станом на 18 жовтня уклали декларацію із сімейним лікарем.
Нагадаємо, станом на 1 березня 2020 року декларацію з сімейними лікарями уклали 29 мільйонів українців.
"Майже 88% Київської області, 86% Вінницької і 85% Львівської і Волинської областей обрали своїх сімейних лікарів. і, на жаль, у Києві лише 71% меншканців підписали декларації", - додала Микичак.
|Фото: pressmaster/Depositphotos
Якщо ви дотепер не підписали декларації із сімейним лікарем, заступниця МОЗ просить зробити це сьогодні.
"Декларація іх сімейним лікарем дає можливість бути в постійному полі зору вашого лікаря. Це формалізує ваші стосунки юридично. Тобто лікар вже документально несе відповідальність за свого пацієнта.
Нас з вами є понад 40 млн, а сімейних лікарів в Україні - тільки 15 тисяч", - пояснює Микичак.
Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я підвищує тариф для сімейних лікарів за первинну медичну допомогу.
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