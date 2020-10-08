Результат за 15-30 хв: незабаром сімейні лікарі також тестуватимуть на COVID-19

Через два-три тижні в Україні має з’явитись масове тестування на COVID-19 за допомогою експрес-тестів на антиген.
Ці експрес-тести будуть доступними у сімейних лікарів та мобільних бригад.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".
"За два-три тижні в нас має з’явитись масове тестування на найнижчому рівні. Мова про експрес-тести на антиген, які нині проходять реєстрацію і виходять на серійне виробництво.
У сімейного лікаря та мобільних бригад повинні з’явитися експрес-тести на антиген, у яких чутливість і специфічність майже співпадає з тестами ПЛР", - розповів Ляшко.
|Фото: l2esnetz/Depositphotos
За його словами, для цих тестів кров здавати не потрібно. Медики будуть брати мазок з носоглотки.
"Той самий мазок забирається з носоглотки, ставиться у пробірку, в пробірці відбувається реакція, де виділяється РНК.
Потім з пробірки рідина наноситься на тест-систему, і тест-система показує – є COVID-19, чи нема", - пояснив Ляшко.
Результат буде відомий за 15-30 хвилин.
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