Які лікарні прийматимуть пацієнтів з COVID-19, будуть вирішувати на місцях

Рішення про те, який медичний заклад буде перепрофільований під надання допомоги хворим на COVID-19, буде приймати місцева влада.

Про такий алгоритм розповів головний санітарний лікар країни Віктор Ляшко, повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Регіони повинні визначити багатопрофільні лікарні та пологові будинки, які будуть надавати допомогу хворим з коронавірусноюінфекцією.

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"Визначення медичного закладу, який здатен надавати необхідну допомогу пацієнтам з COVID-19, відбувається на рівні органів місцевого самоврядування.

Крім цього, ще на початку пандемії МОЗ доручило керівникам областей визначити як мінімум один пологовий будинок у регіоні, який буде надавати медичну допомогу вагітним з коронавірусною хворобою", – зазначають у відомстві.

Фото vilevi/Depositphot

Визначені медичні заклади будуть приймати лише пацієнтів із коронавірусною хворобою.

У МОЗ зазначають, що пацієнти, які окрім COVID-19, мають також інші патології – інфаркти, інсульти та інше, зможуть отримувати належну медичну допомогу та стаціонарне лікування.

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