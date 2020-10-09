Степанов розповів, за яких умов будуть відкривати мобільні госпіталі для пацієнтів з COVID-19

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
3905
9 жовтня 2020

Мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі "Радіо Свободи" 9 жовтня. 

"Ми опрацьовуємо питання про відкриття мобільних шпиталів, тому що ситуація може розвиватися в різний спосіб...

Реклама:

Тільки після того, як ми використаємо весь можливий ліжковий фонд, який знаходиться безпосередньо в медичних закладах, можемо перейти до розгортання мобільних шпиталів", – розповів Степанов. 

 Максим Степанов

Очільник МОЗ додав, що за необхідності такі шпиталі ймовірно можна буде розмістити на базі військових шпиталів, тих, які знаходяться в підпорядкуванні Державної служби України з надзвичайних ситуацій, або на території виставкових центрів. 

При цьому зауважив, що зараз у відомстві лише працюють над можливими варіантами реалізації. 

"Ми зараз актуалізуємо питання, якщо буде необхідність таких же (госпіталів, –ред.)  у виставкових центрах – в який спосіб ми будемо це робити, і скільки часу нам потрібно для розгортання таких шпиталів. 

Поки опрацьовуємо це питання – а не починаємо завозити ліжка у виставкові центри", – наголосив Степанов. 

Наразі найбільшою проблемою для розгортання таких шпиталів є достатня кількість медичних працівників. 

Реклама:

"Гловне питання, яке стоїть  – це лікарі та медичні працівники. Ми можемо скільки завгодно розгортати мобільних шпиталів, завозити ліжка, але банально може не вистачити лікарів", – розповідає Степанов. 

Глава МОЗ також додав, що нараз ліжковий фонд у столиці збільшується за рахунок лікарень, які знаходяться в підпорядкуванні Академії медичних наук та "Укрзалізниці". 

В інтерв’ю "Українській правді. Життя" головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що у місті Києві перепрофілювали 2266 ліжко-місць для прийому хворих на коронавірусну хворобу.

А лікарні Національної академії наук прийматимуть хворих на COVID-19 з супутніми захворюваннями

При цьому обласні лікарні та ті, що в підпорядковані "Укрзалізниці", ще готуються виділити ліжко-місця під госпіталізацію хворих на COVID-19.

Вас також може зацікавити:

Хто з хворих з COVID-19 підлягає обов'язковій госпіталізації 

Які саме тести на COVID-19 повинен проходити пацієнт перед плановою госпіталізацією

Які послуги для хворих на COVID-19 мають бути безкоштовними. Пояснює Нацслужба здоров'я

Як відрізнити COVID-19 від грипу за першим симптомом. Схема

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1986
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2891
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20662
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій