Степанов розповів, чи будуть найближчим часом розгортати мобільні госпіталі

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, наразі відомство не реалізує розгортання тимчасових госпіталів.

Проте МОЗ вивчає це питання, щоб підготуватися до ускладнення ситуації.

Про це він розповів під час брифінгу 16 жовтня.

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Міністр зауважив, що у відомстві вже 2-3 тижні опрацьовують план розгортання тимчасових шпиталів.

"Ми опрацьовуємо ці питання, щоб було розуміння, скільки часу нам потрібно, що для цього потрібно.

Щоб ми максимально швидко могли розгорнути такий тимчасовий госпіталь на тій чи іншій території, зокрема, використовуючи спортивні заклади, де є велика територія.

Ще раз підкреслюю, це питання опрацьовується міністерством, щоб в нас був чіткий план, як ми це будемо робити.

Зараз не стоїть питання, що ми пішли і почали розгортати госпіталі", – наголосив Степанов.

Очільник МОЗ Максим Степанов

Ймовірно такі заклади будуть потрібні, якщо буде більш напружена ситуація з госпіталізацією та завантаженням ліжок в закладах охорони здоров'я.

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Раніше Степанов розповів, що мобільні госпіталі для пацієнтів з коронавірусною хворобою будуть відкривати лише після того, як будуть заповнені всі ліжка у медичних закладах.

За словами очільника МОЗ, найбільшою проблемою для розгортання мобільних шпиталів є недостатня кількість медичних працівників.

"Ми можемо скільки завгодно докуповувати апаратів штучної вентиляції легень, кисневих концентраторів, але нам банально може не вистачити лікарів та медичних працівників", – зауважив міністр.

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