У МОЗ запевняють, що лікарі отримали доплати, і затримок більше не буде

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
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7 жовтня 2020

Більшість медичних закладів уже отримали доплати для працівників за вересень. 

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня. 

"Є медичні заклади, які фінансуються через Національну службу здоров'я України, і кошти переводяться за відповідними договорами. 

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Вчора на вечір кількість лікарень, яким були вже перераховані кошти по заключені договорів, дорівнювала 1379 зі 1594. Решта повинні отримати кошти сьогодні", – розповів очільник МОЗ. 

 Максим Степанов

У відомстві запевняють, що тепер затримок із виплатами медичним працівникам не буде. 

"Затримка на 1-2 дні в лікарнях виникла тільки в цьому місяці.

Коли договір вже укладено, то відповідно далі вже ніяких затримок не буде. 

Крім того, є лікарні, які в підпорядкуванні МОЗ (101) або фінансуються через відповідні субвенції (272) – вони отримали кошти 24-25 вересня", – зауважив Степанов.

Міністр також нагадав про розмір доплат, який очікує на медичних працівників:

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  • Лікар повинен отримати 3560 грн. 
  • Медсестри – 2500 грн. 
  • Молодший медичний персонал – 1250 грн. 

Степанов додав, що на наступний рік міністерство пропонує збільшити заробітну плату для медиків. 

"В тарифах, які ми закладаємо на наступний рік пропонуємо радикальне збільшення заробітної плати в 2,5-3 рази із запуском нової Програми медичних гарантій", – розповів глава відомства. 

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