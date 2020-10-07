У МОЗ запевняють, що лікарі отримали доплати, і затримок більше не буде

Більшість медичних закладів уже отримали доплати для працівників за вересень.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час брифінгу 7 жовтня.

"Є медичні заклади, які фінансуються через Національну службу здоров'я України, і кошти переводяться за відповідними договорами.

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Вчора на вечір кількість лікарень, яким були вже перераховані кошти по заключені договорів, дорівнювала 1379 зі 1594. Решта повинні отримати кошти сьогодні", – розповів очільник МОЗ.

Максим Степанов

У відомстві запевняють, що тепер затримок із виплатами медичним працівникам не буде.

"Затримка на 1-2 дні в лікарнях виникла тільки в цьому місяці.

Коли договір вже укладено, то відповідно далі вже ніяких затримок не буде.

Крім того, є лікарні, які в підпорядкуванні МОЗ (101) або фінансуються через відповідні субвенції (272) – вони отримали кошти 24-25 вересня", – зауважив Степанов.

Міністр також нагадав про розмір доплат, який очікує на медичних працівників: Реклама: Лікар повинен отримати 3560 грн.

Медсестри – 2500 грн.

Молодший медичний персонал – 1250 грн.

Степанов додав, що на наступний рік міністерство пропонує збільшити заробітну плату для медиків.

"В тарифах, які ми закладаємо на наступний рік пропонуємо радикальне збільшення заробітної плати в 2,5-3 рази із запуском нової Програми медичних гарантій", – розповів глава відомства.

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