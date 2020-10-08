Тестами якої країни найчастіше діагностують COVID-19 в українців. Розповів Степанов

В основному лабораторії в Україні використовують ПЛР-тести на COVID-19 від приватних українських виробників.

Про це в ефірі Українського радіо розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

"Ми зараз закуповуємо ті тести, які закуповують наші лабораторні центри. Це два українські виробника. Також інколи вони закуповують корейські тести, якщо говорити про ПРЛ. Але в основному тести українського виробництва, від приватних виробників", - розповів Степанов.

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За його словами, МОЗ купує тести, які відповідно зареєстровані в Україні, які пройшли відповідні верифікацію в референс лабораторії.

"Це означає, що ці тести можуть бути використані і результати, які вони показують, відповідають встановленим критеріям", - додав Степанов.

Фото: profoto8213/Depositphotos

Нагадаємо, що в.о. голови Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Ігор Кузін у травні заявив в інтерв'ю "Українській правді. Життя", що ЦГЗ отримав від деяких обласних центрів повідомлення, що тест-системи не відповідають заявленим характеристикам.

"Спершу ми отримали показники чутливості – 50% і 78,6% специфічності. При цьому заявлені показники: чутливість – 96% і специфічність – 99,3%.

Окремо ми отримали повідомлення від деяких обласних лабораторних центрів, що в них також виникають певні складнощі.

Коли ми переконалися, що тест-системи не відповідають заявленим характеристикам, то повідомили МОЗ, Держлікслужбу та "Укргентех", – розповів він.

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Пізніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що українські тест-системи працюють і здатні виявити COVID-19.

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