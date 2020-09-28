ІФА-тест перед плановою госпіталізацією мають робити безкоштовно – Степанов

Пацієнту мають безкоштовно робити ІФА-тест на антитіла до COVID-19 перед плановою госпіталізацією у лікарні.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус у регіонах".
"За планової госпіталізації пацієнта потрібно проводити тільки ІФА-тест на наявність антитіл до коронавірусу, а не ПЛР-тест, і він має бути безплатним", – сказав Степанов.
Міністр стверджує, що розпорядився, щоб у програмі медгарантій "було чітко акцентовано, що коли є визначення лікаря, що людина потребує планової госпіталізації, щоб це робилося коштом держави".
|Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19.
Відтепер тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести) не потрібно задавати людям, у яких закінчилась 14 денна ізоляція і не спостерігається симптомів.
Крім того, ПЛР-тест також не потрібен пацієнтам, які потребують планової госпіталізації.
"Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання", – зазначають у МОЗ.
Раніше Максим Степанов зазначав, що люди, які потребують госпіталізації можуть здавати тест імуноферментного аналізу (ІФА) на COVID-19, а не ПЛР-тест.
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