ІФА-тест перед плановою госпіталізацією мають робити безкоштовно – Степанов

Катерина Хорощак журналістка УП.Життя
289
28 вересня 2020

Пацієнту мають безкоштовно робити ІФА-тест на антитіла до COVID-19 перед плановою госпіталізацією у лікарні.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, йдеться у Telegram-каналі "Коронавірус у регіонах".

"За планової госпіталізації пацієнта потрібно проводити тільки ІФА-тест на наявність антитіл до коронавірусу, а не ПЛР-тест, і він має бути безплатним", сказав Степанов.

Міністр стверджує, що розпорядився, щоб у програмі медгарантій "було чітко акцентовано, що коли є визначення лікаря, що людина потребує планової госпіталізації, щоб це робилося коштом держави".

Максим Степанов. Фото: Катерина Хорощак

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я внесли зміни до стандарту надання медичної допомоги при COVID-19.

Відтепер тести полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-тести) не потрібно задавати людям, у яких закінчилась 14 денна ізоляція і не спостерігається симптомів. 

Крім того, ПЛР-тест також не потрібен пацієнтам, які потребують планової госпіталізації. 

"Пацієнти, які йдуть на планову госпіталізацію, також не повинні робити ПЛР-тести, за винятком, якщо у них наявні ознаки гострого респіраторного захворювання", – зазначають у МОЗ. 

Раніше Максим Степанов зазначав, що люди, які потребують госпіталізації можуть здавати тест імуноферментного аналізу (ІФА) на COVID-19, а не ПЛР-тест. 

Вас також може зацікавити:

Ляшко прогнозує, що скоро почнуть масово використовувати новий тест на COVID-19

Правила самоізоляції змінили. МОЗ пояснило, кому тепер не потрібен ПЛР-тест

Степанов запевняє, що в Україні всього вистачає для тестування на COVID-19. Це не так

На фінансування лікарень заклали лише половину коштів – Супрун

Степанов розповів, які умови необхідні для проведення ПЛР-тесту

Як підготуватися до ПЛР-тесту на COVID-19. Протипоказання від ЦГЗ

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.
powered by lun.ua
 1261
КУЛЬТУРА

"Крихка пам’ять": як і навіщо знімали фільм про оператора стрічки "Місце зустрічі змінити не можна"

Анастасія Пугач
 4444
КУЛЬТУРА

Б’юті-процедури для чоловіків: як українці виборюють право доглядати за собою

Ірина Дєдушева
 2718
Суспільство

Подорож з дітьми: як комфортно організувати мандрівку та зацікавити компанію різного віку

Дарія Поперечна