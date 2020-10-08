У скількох випадках ПЛР-тести на COVID-19 показують правдивий результат – Ляшко

ПЛР-тест на COVID-19 у 70% показує правильний результат.
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв’ю "Українській правді. Життя".
За його словами, якщо ПЛР-тест показав негативний результат, то варто провести додатковий діагностичний тест, який може показати позитивний результат.
"От дивіться: з’явилися симптоми, приїхала бригада і ПЛР негативний, але симптоми є і перебіг важкий, тоді на п’ятий день проводиться ІФА на наявність імуноглобулінів.
Наприклад імуноглобулін М з’являється не з початку інфікування, а саме на п’ятий день появи клінічних симптомів.
Якщо ПЦР показав негативний, то варто провести додатковий діагностичний тест, який може показати позитивний результат", - сказав Ляшко.
|Віктор Ляшко
Він також розповів, що, за його даними, у 16 регіонах немає проблем зі швидкістю видачі результатів на COVID-19:
"В 16 регіонах взагалі нулі по залишках, тобто опрацювання тестів проводиться день в день.
Якщо десь приріст відбувається, і відповідно не справляється лабораторія, люди чекають тести кілька днів, то це за рахунок чого?
За рахунок того, що нас не чують. Коли ми говоримо Дніпру – не проводьте концерти, зараз складна епідситуація.Не слухають – результат: із 1800 зразків на залишках у них формується вже 4000 зразків".
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