Вчені вважають, що знайшли новий симптом COVID-19. Він пов'язаний зі слухом

COVID-19 може впливати не тільки на смак і нюх, а й на слух, пише HuffPost.

Перший випадок незворотної втрати слуху, пов'язаної з COVID-19, виявили у жовтні у Великій Британії.

45-річний чоловік раптово втратив слух на одне вухо після того, як вилікувався від вірусу, і лікарі не змогли знайти іншої причини.

В іншому дослідженні Манчестерського університету дослідники проаналізували історію хвороби COVID-19 та її наслідки у 121 госпіталізованої людини.

Вони виявили, що 16 (13,2%) пацієнтів повідомили про зміну слуху та / або тинітус (дзвін або шум у вухах за відсутності реального звуку) після зараження COVID-19.

Згідно з новим дослідженням, проведеним Університетом Англії Раскін, вірус, вірогідно, не тільки спричиняє шум у вухах у деяких людей, але і посилює проблему у людей з уже існуючим тинітусом.

У новому дослідженні взяли участь 3103 людини з тинітусом з 48 країн, але переважна більшість були з Великої Британії та США.

Симптоми COVID-19 погіршили шум у вухах у 40% респондентів, не змінили його у 54% і поліпшили шум у вухах у 6%.

Хоча дослідження було зосереджене на людях з тинітусом, 7 учасників повідомило, що цей стан з’явився під впливом симптомів COVID-19.

Але варто звернути увагу на те, що, відповідно до дослідження, шум у вухах значно збільшувався у тих, хто був ізольований, відчував самотність, погано спав і мало тренувався.

Респонденти також згадували зовнішні фактори, які впливали на цей стан: збільшення кількості відеодзвінків, більш галаслива домашня обстановка, домашнє навчання і зростання споживання кави і алкоголю.



У дослідженні наголошують, що пандемія COVID-19 не тільки посилила тяжкість симптомів шуму у вухах, а й ускладнила людям доступ до медичної допомоги в зв'язку з цим захворюванням.

За словами дослідників, це може ще більше посилити емоційний стрес і погіршити симптоми шуму у вухах, створюючи порочне коло.

Вони також заявили, що ці результати мають значення, тому що вони підкреслюють різу реакцію як внутрішніх, так і зовнішніх чинників на рівень шуму у вухах при COVID-19.

Але які саме чинники - зовнішні чи внутрішні більше впливають на загострення чи появу дзвону чи шуму у вухах при COVID-19, дослідники не зазначають.

Провідний автор доктор Елдре Бюкес, науковий співробітник з Університету Англія Раскін та Університету Ламара в Техасі, сказав:

"Учасники цього дослідження повідомили, що симптоми COVID-19 погіршують або навіть викликають шум у вухах і втрату слуху. Це те, що необхідно уважно вивчити.

Погане лікування тинітусу на ранніх стадіях часто призводить до набагато більш важких випадків, а шум у вухах може мати величезний вплив на психічне здоров'я".

Але поки що залишається відкритим питання, чи справді можна називати втрату слуху чи дзвін у вухах одним із симптомів коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ уточнили, які симптоми найчастіше зустрічаються у хворих на COVID-19.

Серед них – лихоманка, сухий кашель, ускладнене дихання.

Також "коронавірусні ноги" ймовірно є ознакою довготривалого перебігу COVID-19.

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