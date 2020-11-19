Кожен 9-й інфікований COVID-19 у світі – це дитина або підліток. Дані ЮНІСЕФ

Кожен 9-й інфікований COVID-19 у 87 країнах є дитиною або підлітком до 20 років.

Це 11% із 25,7 мільйона інфікованих осіб, про яких повідомили ці країни.

Про це йдеться у звіті ЮНІСЕФ, що є у розпорядженні "Української правди. Життя". Він аналізує дані станом на 3 листопада.

Більше хворих на COVID-19 було зареєстровано серед підлітків віком 10–19 років порівняно з дітьми 0–9 років.

Серед них хлопців було більше, ніж дівчат (такий розподіл за статтю спостерігається і серед інфікованих інших вікових категорій).

"З початку пандемії COVID-19 існував стійкий міф про те, що це захворювання майже не вражає дітей.

Але це твердження дуже далеке від істини", – зазначила Генрієтта Фор, виконавча директорка ЮНІСЕФ.

Фото: nkooume/Depositphotos

Хоча діти можуть передавати вірус одне одному та старшим віковим групам, доповідь містить вагомі докази, що переваги від роботи шкіл за умови дотримання основних заходів безпеки перевищують фактори, пов’язані із їх закриттям.

Школи не є головним фактором передачі вірусу в громадах, і діти частіше заражаються вірусом поза навчальними закладами.

За словами виконавчої директорки ЮНІСЕФ, хоча діти можуть хворіти і можуть поширювати захворювання, це лише вершина пандемічного айсберга.

"Найбільшу загрозу для них становлять перебої в роботі найважливіших сервісів та послуг та стрімке зростання рівня бідності", - додала Фор.

Існує велика потреба у поглибленому аналізі даних про зараження, смертність та тестування, щоб краще зрозуміти, як криза впливає на найбільш незахищених дітей, та визначити необхідні кроки у відповідь, додають в організації.

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