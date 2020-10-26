Діти і COVID-19: безсимптомні мають менше вірусу, але все залежить від часу тестування

Софія Кочмар-Тимошенко  спеціально УП.Життя
5499
26 жовтня 2020

Діти, які не мають симптомів захворювання, насправді переносять менше вірусу, аніж ті у котрих хвороба проявляється. 

Про це йдеться у дослідженні, яке проводилося серед 817 дітей в дев'яти американських та канадських лікарнях. Його результати опубліковано в Journal Clinical Microbiology. 

Метою науковців було прослідкувати ризик поширення коронавірусу серед дитячого населення. 

Реклама:

Дослідження показало, що в дітей без ознак хвороби, але з позитивним результатом тесту на COVID-19, може бути нижчий рівень вірусу, аніж в інфікованих дітей з симптомами. 

Такі результати можуть бути наслідком того, що тестування дітей проводилося на пізніх стадіях хвороби, коли вірусне навантаження впало. 

 Діти, які не мають симптомів захворювання, насправді переносять менше вірусу, аніж ті у котрих хвороба проявляється. Фото: RannyDe Depositphotos

У тих дітей, хто був безсимптомним, але тільки недавно потрапив у лікарню з коронавірусом, рівень вірусу в організмі був вищим. 

Дані дослідження також свідчать про те, що у дітей, які часто проходили тестування, середнє вірусне навантаження все одно було нижче в безсимптомних випадках. 

Команда дослідників підкреслює, що висновки не остаточні, щоби точно сказати, чи безсимтомні діти мають нижчий рівень вірусу в цілому чи таке падіння пов'язане з тим, як довго триває хвороба в дитини взагалі. 

Висновки цього дослідження можуть вплинути на наше розуміння ризиків передачі вірусу серед молодшого покоління, особливо тоді коли йдеться про навчальні заклади. 

Реклама:

"Ці результати дають хоч якусь впевненість у безпечності безсимптомних інфікованих дітей, які відвідують школу, зауважує автор дослідження, епідеміолог Ларрі Коциолек із Північно-Західного університету в Іллінойсі. 

Питання, які залишились без відповіді, це те, як заходи зі зниження ризиків в дитячих садках, школах і в суспільстві мають вирішальне значення для зниження поширення COVID-19,.  

Діти мусять продовжувати носити маски, підтримувати соціальну дистанцію і часто мити руки. 

На даному етапі ми не можемо передбачити, які діти можуть бути носіями вірусу в більшій чи меншій мірі, тому що в кожній віковій групі, яку ми тестували, були деякі безсимптомні діти з дуже високим вірусним навантаженням".

Вибірка дослідження 478 дітей із симптомами хвороби і 339 дітей без симптомів у віці від 0 до 17 років, у яких був позитивний результат COVID-19. 

Дослідження актуальне для прийняття рішень про перехід на дистанційну форму навчання. 

Нагадаємо, очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі заявив, що учні 1-4 класів повернуться до школи після осінніх канікул

Формат навчання 5-11 класів залежатиме від епідемічної ситуації.

Вас також може зацікавити:

COVID-19 може мати прихований негативний вплив на серце – дослідження

Полоскання ротової порожнини ймовірно може знизити ризик передачі COVID-19. Дослідження 

Збудник, який викликає COVID-19, знайшли в спермі хворих. Дослідження

Генетичні фактори можуть впливати на перебіг COVID-19. Дослідження на близнюках

Коронавірусна інфекція COVID-19 має природне походження. Дослідження

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 39
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2186
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3003
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат