Діти і COVID-19: безсимптомні мають менше вірусу, але все залежить від часу тестування

Діти, які не мають симптомів захворювання, насправді переносять менше вірусу, аніж ті у котрих хвороба проявляється.

Про це йдеться у дослідженні, яке проводилося серед 817 дітей в дев'яти американських та канадських лікарнях. Його результати опубліковано в Journal Clinical Microbiology.

Метою науковців було прослідкувати ризик поширення коронавірусу серед дитячого населення.

Дослідження показало, що в дітей без ознак хвороби, але з позитивним результатом тесту на COVID-19, може бути нижчий рівень вірусу, аніж в інфікованих дітей з симптомами.

Такі результати можуть бути наслідком того, що тестування дітей проводилося на пізніх стадіях хвороби, коли вірусна нагрузка впала.

Діти, які не мають симптомів захворювання, насправді переносять менше вірусу, аніж ті у котрих хвороба проявляється. Фото: RannyDe Depositphotos

У тих дітей, хто був безсимптомним, але тільки недавно потрапив у лікарню з коронавірусом, рівень вірусу в організмі був вищим.

Дані дослідження також свідчать про те, що у дітей, які часто проходили тестування, середнє вірусне навантаження все одно було нижче в безсимптомних випадках.

Команда дослідників підкреслює, що висновки не остаточні, щоби точно сказати, чи безсимтомні діти мають нижчий рівень вірусу в цілому чи таке падіння пов'язане з тим, як довго триває хвороба в дитини взагалі.

Висновки цього дослідження можуть вплинути на наше розуміння ризиків передачі вірусу серед молодшого покоління, особливо тоді коли йдеться про навчальні заклади.

"Ці результати дають хоч якусь впевненість у безпечності безсимптомних інфікованих дітей, які відвідують школу, – зауважує автор дослідження, епідеміолог Ларрі Коциолек із Північно-Західного університету в Іллінойсі.

Питання, які залишились без відповіді, це те, як заходи зі зниження ризиків в дитячих садках, школах і в суспільстві мають вирішальне значення для зниження поширення COVID-19,.

Діти мусять продовжувати носити маски, підтримувати соціальну дистанцію і часто мити руки.

На даному етапі ми не можемо передбачити, які діти можуть бути носіями вірусу в більшій чи меншій мірі, тому що в кожній віковій групі, яку ми тестували, були деякі безсимптомні діти з дуже високою вірусною нагрузкою".

Вибірка дослідження – 478 дітей із симптомами хвороби і 339 дітей без симптомів у віці від 0 до 17 років, у яких був позитивний результат COVID-19.

Дослідження актуальне для прийняття рішень про перехід на дистанційну форму навчання.

Нагадаємо, очільник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет у своєму Telegram-каналі заявив, що учні 1-4 класів повернуться до школи після осінніх канікул.

Формат навчання 5-11 класів залежатиме від епідемічної ситуації.

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