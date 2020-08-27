Третина дітей у світі не має доступу до дистанційної освіти – ЮНІСЕФ

Щонайменше третина школярів в світі – це 463 мільйони дітей – не змогли отримати доступ до дистанційного навчання після закриття шкіл через COVID-19.
Про це свідчать дані звіту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).
"Принаймні для 463 мільйонів дітей, чиї школи закрилися через COVID-19, не існувало такого поняття, як дистанційне навчання", – розповіла Генрієтта Форе, виконавча директорка ЮНІСЕФ.
За її словами, наслідки будуть відчуватися в економіці і суспільстві упродовж наступних десятиліть.
Близкьо 1,5 мільярда школярів стикнулися із закриттям шкіл в період пандемії.
Звіт також підкреслює обмеження, які є у дистанційного навчання, та як воно поглиблює нерівність у доступі до освіти.
|Фото: IgorVetushko/Depositphotos
Найбільше страждають школярі в країнах Африки на південь від Сахари, де щонайменше половина всіх учнів не мають можливості вчитися дистанційно.
Ймовірно, найбільше труднощів з освітою в таких умовах в наймолодших школярів.
Хоча цифри в звіті показують тривожну картину відсутності дистанційного навчання під час закриття шкіл, ЮНІСЕФ попереджає, що ситуація, ймовірно, набагато гірша.
Навіть коли у дітей є технології та інструменти, вони можуть бути не в змозі вчитися віддалено через необхідність виконувати роботу по дому, примус до роботи, погане середовище для навчання і відсутність підтримки в сім'ї.
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