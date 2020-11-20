Аналітики вважають, що нинішній рівень тестувань на COVID-19 був актуальним при 2000 на добу

Україна наразі проводить в 5 разів менше тестувань, ніж потрібно.
Тенденція збільшення нових випадків, потребує близько 200 тисяч тестувань на добу.
При цьому нинішній рівень тестувань був актуальний, коли вдень виявляли близько 2 тисяч нових випадків.
Такими є результати аналізу Київської школи економіки.
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"Система тестування в Україні виведена з ладу — Україна не контролює поширення вірусу та ледве встигає діагностувати випадки пацієнтів, які вже знаходяться в лікарнях.
Про це говорять цифри. Щоб взяти під контроль поширення COVID-19 при 11 000 нових випадків на добу слід проводити 220 000 ПЛР-тестів щодня.
Теперішній рівень тестування, в середньому 40 000 ПЛР-тестів на добу – достатній для контролю ситуації при 2 000 нових випадків на день", – пояснює керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.
Крім того, зазначається, що в середньому 27% проведених ПЛР-тестів за останні 7 днів були позитивними.
При цьому Всесвітня організація охорони здоров'я ВООЗ рекомендує притримуватися рівня у 5% для контролю за ситуацією.
Жодна з областей в Україні не відповідає цьому рівню.
У Сумській, Полтавській і Житомирській областях майже кожен другий тест – позитивний.
Відносно стабільна ситуація спостерігається у Києві, Вінницькій та Кіровоградській областях.
Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я отримало завдання до кінця року наростити 75 тисяч тестів на добу.
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