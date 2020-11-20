Вчені дослідили, що хворі без симптомів COVID-19 ймовірно рідше передають вірус

Дарія Поперечна заступниця головного редактора УП.Життя
70918
20 листопада 2020

Дані свідчать про те, що приблизно кожна 5 людина, яка захворіла на COVID-19, не відчуває жодних симптомів.

При цьому люди, які не відчувають симптомів хвороби, рідше заражають інших. 

А також можуть швидше нейтралізувати вірус. 

Реклама:

Про це пишуть у виданні Nature, з посиланням на аналіз різних досліджень. 

 Фото JuraJarema/Depositphotos

Зазначається, що дослідження, які проводилися на ранній стадії пандемії показали, що частота безсимптомних інфекцій може досягати 81%

Але за результатами нещодавнього аналізу 13 досліджень, в яких взяли участь 21 708 осіб, частота безсимптомних проявів становить 17%.

Автори аналізу визначили безсимптомних людей як тих, у яких не було ні одного з ключових симптомів COVID-19 протягом усього періоду спостереження.

При цьому автори аналізували лише ті дослідження, в яких за пацієнтами спостерігали протягом семи днів, як мінімум. Оскільки у більшості людей симптоми розвиваються протягом 7-13 днів.

Науковці зазначають, що безсимптомні люди на 42% рідше передають вірус, ніж люди з симптомами.

Реклама:

Крім того, в рамках дослідження, швейцарські вчені змоделювали поширення вірусу серед людей, що живуть разом. 

Вони повідомляють, що ризик передачі вірусу від безсимптомної людини іншим мешканцям становить близько чверті ризику передачі від людини з симптомами.

Мюге Чевік, дослідниця інфекційних захворювань з Університету Сент-Ендрюс з колегами також провели аналіз 79 досліджень і виявили, що у людей без симптомів початкове вірусне навантаження – кількість вірусних частинок, присутнє в мазку з горла, як і у  людей з симптомами. 

Але за їхніми спостереженнями, безсимптомні хворі  ймовірно швидше переборювали вірус і були заразними протягом коротшого періоду.

За словами науковиці, імунна система безсимптомних людей може швидше нейтралізувати вірус. 

Але це не означає, що у цих людей сильніша або стійкіша  імунна відповідь – є свідчення того, що у людей з важкою формою COVID-19 спостерігався більш тривала відповідь антитіл.

Науковці наголошують, що безсимптомні люди повинні дотримуватися заходів, що знижують поширення вірусу, такі як соціальне дистанціювання, гігієна рук і носіння маски.

Варто зауважити, що два останні дослідження є перепринтами та ще не пройшли етапу рецензування. 

Вас також може зацікавити:

Чому ПЛР-тест може не показати COVID-19?

Як безкоштовно зробити тест та вилікувати COVID-19. Інтерв’ю головного санітарного лікаря Віктора Ляшка

Важкість COVID-19 за аналізом крові, зараження через поверхні та довший імунітет. 7 нових досліджень щодо коронавірусу

Чи можна повторно заразитися COVID-19, від чого це залежить та чи врятує нас вакцина?

Як відрізнити COVID-19 від грипу за першим симптомом. Схема

Ми хочемо тримати з вами зв'язок. Будемо раді бачитися і спілкуватися з вами на наших сторінках у Facebook та у Twitter.

А якщо хочете бути в курсі лише новин та важливої інформації про здоров'я, підписуйтесь на нашу Facebook-групу про здоров'я та здоровий спосіб життя.


Реклама:


Реклама:
 1987
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 2891
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат

 20664
КУЛЬТУРА

Аморальність реалізму: як не втратити людяність в процесі вшанування померлих героїв

Роман Кабачій