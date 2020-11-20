Вчені дослідили, що хворі без симптомів COVID-19 ймовірно рідше передають вірус

Дані свідчать про те, що приблизно кожна 5 людина, яка захворіла на COVID-19, не відчуває жодних симптомів.
При цьому люди, які не відчувають симптомів хвороби, рідше заражають інших.
А також можуть швидше нейтралізувати вірус.
Про це пишуть у виданні Nature, з посиланням на аналіз різних досліджень.
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Зазначається, що дослідження, які проводилися на ранній стадії пандемії показали, що частота безсимптомних інфекцій може досягати 81%.
Але за результатами нещодавнього аналізу 13 досліджень, в яких взяли участь 21 708 осіб, частота безсимптомних проявів становить 17%.
Автори аналізу визначили безсимптомних людей як тих, у яких не було ні одного з ключових симптомів COVID-19 протягом усього періоду спостереження.
При цьому автори аналізували лише ті дослідження, в яких за пацієнтами спостерігали протягом семи днів, як мінімум. Оскільки у більшості людей симптоми розвиваються протягом 7-13 днів.
Науковці зазначають, що безсимптомні люди на 42% рідше передають вірус, ніж люди з симптомами.
Крім того, в рамках дослідження, швейцарські вчені змоделювали поширення вірусу серед людей, що живуть разом.
Вони повідомляють, що ризик передачі вірусу від безсимптомної людини іншим мешканцям становить близько чверті ризику передачі від людини з симптомами.
Мюге Чевік, дослідниця інфекційних захворювань з Університету Сент-Ендрюс з колегами також провели аналіз 79 досліджень і виявили, що у людей без симптомів початкове вірусне навантаження – кількість вірусних частинок, присутнє в мазку з горла, як і у людей з симптомами.
Але за їхніми спостереженнями, безсимптомні хворі ймовірно швидше переборювали вірус і були заразними протягом коротшого періоду.
За словами науковиці, імунна система безсимптомних людей може швидше нейтралізувати вірус.
Але це не означає, що у цих людей сильніша або стійкіша імунна відповідь – є свідчення того, що у людей з важкою формою COVID-19 спостерігався більш тривала відповідь антитіл.
Науковці наголошують, що безсимптомні люди повинні дотримуватися заходів, що знижують поширення вірусу, такі як соціальне дистанціювання, гігієна рук і носіння маски.
Варто зауважити, що два останні дослідження є перепринтами та ще не пройшли етапу рецензування.
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